Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda 15 gram uyuşturucu madde, 1 litre amonyak, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve hassas terazi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
