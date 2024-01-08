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Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, yapılan operasyon sonucunda tutuklandı. Polis ekipleri, şüphelinin evinde gerçekleştirdikleri aramada uyuşturucu madde, sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirdi.

Gaziantep\'te uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı
08.01.2024 - 16:09,
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Gaziantep'te uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan bir şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Operasyonda polis ekiplerine kapıyı açmayan ve silahla ateş ederek karşılık veren şüpheli, etkisiz hale getirildi.

Polis ekipleri evde yaptıkları aramada, 24 gram uyuşturucu madde, sentetik ecza, 2 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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