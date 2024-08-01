Gaziantep'te yapımı devam eden Travmatik Acil Durum Hastanesi ziyaret edildi

Güncel

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, yapımı Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nce üstlenilen ve inşaatı devam eden 64 yatak kapasiteli Travmatik Acil Durum Hastanesi'ni ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, inşaatı devam eden hastane, 3 bin 600 metrekare oturum alanına ve yaklaşık 13 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.

Tesis içerisinde 16 poliklinik, fizik tedavi merkezi, laboratuvar, görüntüleme, 3 ameliyathane, 8 yoğun bakım yatağı ve toplamda 64 yatak kapasitesi ile hizmete girecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, hastanenin özellikle sanayi bölgesindeki iş kazalarına daha hızlı müdahale edebilme kapasitesi ile Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan işçilere acil sağlık ve poliklinik hizmeti sunmada büyük bir iyileşme sağlayacağını belirtti.

İnşaatı devam eden hastanenin, poliklinik hizmetleri ve acil müdahalelerde kente büyük bir katkı sağlayacağını ifade eden Şahin, ayrıca Beykent'te yapımı planlanan 800 yataklı hastane tamamlanıncaya kadar OSB, Beylerbeyi, Beykent ve Kuzeyşehir'de ikamet eden vatandaşlar ve çalışanlara sağlık hizmet sunumunun yeni yapılacak bu hastane ile sağlanacağını kaydetti.