Gaziantep'te Yeni Hastane Binası Açıldı

Gaziantep'teki Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 300 yataklı ek hizmet binası hizmete açılacak.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ek bina ile kadın ve çocuk sağlığı alanında bölgenin yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.

Binada, 80 poliklinik, 237 servis yatağı, 63 yoğun bakım yatağı ile 22 doğum odası ve 8 ameliyathane hizmet verecek.

Ek binada Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi ve Perinatal Merkez de hizmete girecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, vatandaşlara daha kapsamlı hizmet verileceğini ifade etti.

Şahin, vatandaşların konforlu şartlarda sağlık hizmeti alabilmesi için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Kadın ve çocuk sağlığı alanında önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan bu ek hizmet binamız, modern altyapısı ve güçlü teknik donanımıyla bölgemize uzun yıllar hizmet verecek." ifadelerini kullandı.