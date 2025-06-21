Gaziantep'te YKS'ye geç kalan öğrenci içeri alınmadı

Türkiye genelinde YKS heyecanı başladı

GAZİANTEP - Gaziantep'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne geç kalan bir öğrenci içeri alınmadı. İçeri alınmayan adayın hiçbir tepki vermemesi ise dikkat çekti.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi yaklaşık 2 milyon 560 bin 649 adayın katılımıyla başladı. Zorlu sınav maratonu, Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de başladı.

Sınav saatine kısa süre kala adaylar okullara akın etti, geç kalan aday içeri alınmadı

Kent genelinde trafikte uzun araç kuyrukları oluşurken, özellikle Şehitkamil ilçesindeki Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi önünde toplanan veli ve öğrenciler sınav heyecanını yaşadı. Sınava son dakikalarda yetişen adaylar kapılar kapanmadan içeri alınırken, saat 10.00 itibarıyla okulun kapıları kapatıldı. Kapıların kapatılmasının ardından gelen bir öğrenci ise sınav salonuna alınmadı. İçeri alınmayan adayın hiçbir tepki vermemesi ise dikkat çekti.

"Her şeyin sonu değil"

Sınava girecek olan öğrenci Büşra Oktan, "Geçen sene de girdim. Bu sene de tekrar gireceğim. Fakat çok çalışmadım. Açıkçası yine yapabileceğimi düşünüyorum. Hedefim hukuk okumak. Psikoloji de olabilir. Her şeyin sonu değil. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum" dedi.

"Umarım kızım istediği üniversiteyi kazanır"

Sınava girecek bir öğrencinin velisi Gülcan Oktan, "Stresliyim, heyecanlıyım. 1 haftadır uyuyamıyorum. Herkesin hakkında hayırlısı olsun. Umarım kızım istediği üniversiteyi kazanır" diye konuştu.

Sınav başladıktan sonra veliler okul kapısında Kuran-ı Kerim okuyarak öğrencilere dua etti.