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Gaziantep'te yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi - Son Dakika
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Gaziantep'te yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi

Gaziantep'te gece saatlerinde başlayan ve sabah etkisini artıran yoğun sis, hava trafiğini olumsuz etkiledi. İstanbul, Ankara Esenboğa ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılacak bazı uçuşlar iptal edilirken, diğer seferlerin ise gecikmeli gerçekleştirileceği belirtildi. Havalimanında ek seferler düzenleneceği açıklandı.

Gaziantep\'te yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi
17.01.2024 - 09:25,
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Gaziantep'te yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Kent genelinde gece saatlerinde başlayan ve sabah etkisini artıran sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi.

Bugün saat 04.45'teki İstanbul, 05.45'teki Ankara Esenboğa, 05.45 ve 07.30'daki İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşları iptal olurken bazı seferlerin ise gecikmeli gerçekleştirileceği öğrenildi.

Öte yandan, havalimanında ek seferlerin de gün içinde düzenleneceği bildirildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gaziantep'te yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi - Son Dakika
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