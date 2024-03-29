Gaziantep\'te Yol Kenarında Silahla Öldürülen Kadın Bulundu

Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde 300 binden fazla konut inşaatı devam ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kütahya'da AK Parti önceki dönem ve mevcut yönetim kurulu üyeleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. Bakan Özhakesi, deprem bölgesinde halen 300 binden fazla konut inşaatının devam ettiğini ifade etti.