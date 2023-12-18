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Gaziantep'teki Karasu Çayı'nın renk değiştirmesi üzerine inceleme başlatıldı - Son Dakika
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Gaziantep'teki Karasu Çayı'nın renk değiştirmesi üzerine inceleme başlatıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geçen Karasu Çayı'nın renk değiştirmesi üzerine inceleme başlatıldı. Tilmenhöyük Arkeolojik Parkı'nı ziyaret eden vatandaşlar, Karasu Çayı'nın siyah aktığını ve köpürdüğünü fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sudan aldıkları numuneyi Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne teslim etti. Analiz sonuçları açıklanana kadar bölgede balık avlanmaması uyarısında bulunuldu.

Gaziantep\'teki Karasu Çayı\'nın renk değiştirmesi üzerine inceleme başlatıldı
18.12.2023 - 16:07,
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geçen Karasu Çayı'nın renk değiştirmesi üzerine inceleme başlatıldı.

İlçedeki Tilmenhöyük Arkeolojik Parkı'nı ziyaret eden vatandaşlar, Karasu Çayı'nın siyah aktığını ve köpürdüğünü fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sudan aldıkları numuneyi Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne teslim etti.

Analiz sonuçları açıklanana kadar bölgede balık avlanmaması uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA
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