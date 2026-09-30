Gaziantep'teki kazada ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk öldü, can kaybı 8'e yükseldi

Gaziantep'teki kazada ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk öldü, can kaybı 8'e yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep-Osmaniye kara yolunda 27 Eylül'de midibüsle otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acaroba Mahallesi yakınlarındaki kazada ölü sayısı 8'e yükseldi.
Gaziantep'te yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Gaziantep- Osmaniye kara yolunun kırsal Acaroba Mahallesi yakınlarında 27 Eylül'de meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralananlardan 3 yaşındaki Kerem Gökşen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Çocuğun cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazada ölenlerin sayısı böylelikle 8'e yükseldi.
Gaziantep-Osmaniye kara yolu kırsal Acaroba yakınlarında 27 Eylül'de meydana gelen kazada 34 HBS 100 plakalı yolcu midibüsü ile 31 AHB 98 plakalı otomobil çarpışmış, kazada 7 kişi ölmüş, 16 kişi yaralanmıştı.
Kaynak: AA
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