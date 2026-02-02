6 Şubat Depremlerinde Yıkılan Nur Sitesi... İçişleri Bakanlığı, Ak Partili Belediye Başkanları Hakkında Soruşturma İzni Vermedi - Son Dakika
6 Şubat Depremlerinde Yıkılan Nur Sitesi... İçişleri Bakanlığı, Ak Partili Belediye Başkanları Hakkında Soruşturma İzni Vermedi

02.02.2026 13:15  Güncelleme: 13:26
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde yıkılan Nur Sitesi ile ilgili 12 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni vermedi. Eski belediye başkanları ve yardımcıları hakkında soruşturmaya gidilmemesi tepki çekti.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinde Gaziantep'te yıkılan ve 48 kişinin hayatını kaybettiği Nur Sitesi'ne ilişkin, AK Partili Nurdağı Belediye Başkanları Mehmet Yıldırır, Orhan Yılmaz ve Ökkeş Kavak'ın aralarında olduğu 12 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni vermedi. Dosyada yalnızca eski Fen İşleri Müdürü Vekili hakkında soruşturma izni verildi. Önceki dönem Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Uğur Kalkan, "Belediye başkanları AKP'li olunca soruşturma izni vermemek için bin dereden su getiriliyor" dedi.

6 Şubat depremlerinde, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan Nur Sitesi'nin 3 bloğunun yıkılması sonucunda, aralarında 45 günlük bebeğin de bulunduğu 48 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yapı müteahhidi, şantiye şefi ve proje müellifi Mehmet Fatih Sayar ile Sayar Yapı isimli şirketin yetkilileri Enes Sayar ve Talip Sayar, yapı denetim şirketi yetkilileri Bilge Kaan Özdal, Mehmet Kankılıç ve Mehmet Yıldırım, denetçi Lütfi Yüksekbilgi ve kontrol elemanı Selçuk Uğur hakkında, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açtı.

Aralık ayında görülen 10'uncu duruşmada, dosyadaki tek tutuklu sanık Mehmet Fatih Sayar'ın tahliye edildiği öğrenildi.

AK Partili başkanlara soruşturma izni verilmedi

Başsavcılık, dosyada yer alan bilirkişi raporuna göre "tali kusurlu" olduğu belirtilen Nurdağı Belediyesi Proje Kontrol ve Yapı Kontrol Birimi'nde görevli memurlar hakkında tefrik kararı verip, soruşturma izni talep etti.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Partili mevcut ve önceki dönem Nurdağı Belediye Başkanları Mehmet Yıldırır, Orhan Yılmaz ve Ökkeş Kavak ile eski belediye başkan yardımcıları Ekrem Şentürk ve Hanifi Başıbüyük'ün de aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında soruşturma izni vermedi.

Dosyada yalnızca eski Fen İşleri Müdürü Vekili hakkında soruşturma izni verildi.

"Belediye başkanları AKP'li olunca soruşturma izni vermemek için bin dereden su getiriliyor"

Önceki dönem Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Uğur Kalkan, süreci ANKA Haber Ajansı'na şöyle değerlendirdi:

"48 kişinin hayatını kaybettiği Nurdağı'ndaki Nur Sitesi'nde, AKP'li eski ve yeni belediye başkanlarına yine soruşturma izni çıkmadı. Söz konusu binalarda projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarında yönetmeliklere yeterince uyulmamış. 2015 ve 2016 yıllarında yapı kullanma izin belgeleri düzenlenmiş. Hazırlanan statik proje içeriğinde temel ve kolon donatı alanı yetersizliği varmış; bu düzeltilmeden ruhsatlar düzenlenmiş. Herhangi bir ihbar olmamış veya belediye başkanlarının imzası olmadığı için bir sorumlulukları da yokmuş.

Her zaman söylediğimi bir kez daha söylüyorum: AKP'li belediye başkanları yerinde CHP'li belediye başkanları olsaydı, bugün süreç bambaşka olurdu. Maalesef, belediye başkanları AKP'li olunca soruşturma izni vermemek için bin dereden su getiriliyor. Bugün bu belediye başkanlarıyla ilgili işlem yapılmıyor; ama ilk genel seçimde iktidar değişince kimin ne sorumluluğu varsa ortaya çıkacağına yürekten inanıyorum."

Kaynak: ANKA

