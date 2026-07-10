Gaziantep'ten 11 Türkiye Birincisi - Son Dakika
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Gaziantep'ten 11 Türkiye Birincisi

10.07.2026 14:32
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Vali Çeber, LGS'de 11 Gaziantepli öğrencinin Türkiye birincisi olduğunu açıkladı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 13 Haziran'da yapılan merkezi sınavda Türkiye birincisi olan öğrencilerden 11'inin kentten çıktığını bildirdi.

Vali Çeber, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, bu yıl LGS sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan 452 öğrenciden 11'inin kentteki öğrencilerden olduğunu belirtti.

Bu başarının herkes için büyük bir gurur kaynağı olduğunu aktaran Çeber, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl yakaladığımız başarı ivmesini bu yıl da koruyarak eğitimdeki güçlü yürüyüşümüzü sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gurur tablosunun mimarları olan öğrencilerimizi, fedakarca emek veren öğretmenlerimizi, okul yöneticilerimizi ve her zaman evlatlarının yanında olan kıymetli ailelerimizi yürekten kutluyorum."

Öğrencilerinin bu başarısının azim, disiplin ve inançlarının en güzel karşılığı olduğunu ifade eden Çeber, Gaziantep'in eğitimdeki başarı hikayesini hep birlikte daha da ileriye taşıyacaklarını belirtti.

Kaynak: AA

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