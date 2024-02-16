Gaziantep\'ten İsrail saldırıları altındaki Gazze\'ye 200 ton gıda yardımı gönderildi

Gaziantep'ten İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye yaklaşık 200 ton gıda yardımı gönderildi.
İçinde gıda ürünlerinin bulunduğu 5 bin koli yüklü 10 tır, Toptancılar Sitesi önünde düzenlenen törenle Gazze'ye gönderilmek üzere Mersin Limanı'na uğurlandı.
İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, AA muhabirine, dünyadaki en ağır katliamların Gazze'de yapıldığını söyledi.
Gazze'dekilere destek amacıyla bir hayırsever tarafından verilen destekle yaklaşık 200 ton ağırlığında 5 bin gıda kolisi oluşturduklarını aktaran Hazırlar, şunları kaydetti:
"Bu gıda yardımı kampanyamıza destek veren Eruslu ailemize teşekkür ediyorum. Bugün insanımız genciyle yaşlısıyla bütün kardeşlerimiz orada akan gözyaşından rahatsızdır. İnsan hakları diyenler orada sadece bu söylemleri değil bütün insanlığın izzetini onurunu çiğnediler. İstiyoruz ki oradaki kardeşlerimizin bir an önce gözyaşı dinsin. 5 bin koliden oluşan gıda yardımını uğurluyoruz."
Duaların ardından gıda yüklü tırlar, Mersin Limanı'na uğurlandı.
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