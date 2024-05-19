Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Kurgusal Mahkeme Uygulaması - Son Dakika
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Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Kurgusal Mahkeme Uygulaması

Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi\'nde Kurgusal Mahkeme Uygulaması

Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi, öğrencilerin uygulama dersleriyle tecrübe edinmesini sağlamak amacıyla sınıflarda kurgusal mahkeme oluşturdu. Mahkeme heyetinde yer alan avukatlar, öğrencilerin eksik kaldıkları yerlerde müdahale ederek mesleki tecrübelerini paylaştı. Kurgusal mahkemelerle öğrencilerin eksiklikleri giderilirken, bu uygulama mezun olduktan sonra mahkemelerde sıkıntı yaşamamalarını sağlamayı hedefliyor.

19.05.2024 14:23
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Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesinde sınıflarda oluşturulan kurgusal mahkeme, öğrencilerin uygulama dersleriyle tecrübe edinmesini sağlıyor.

Fakülte yönetimi, öğrencilerin mezun olduktan sonra mahkemelerde sıkıntı yaşamaması için uygulamalı eğitim başlattı.

Bu kapsamda bazı sınıflar kurgusal mahkemeye çevrilirken mahkeme heyetinde de avukatlar yer aldı.

Kurgusal olarak görülen davalara katılan 26 hukuk öğrencisi, yazılı ve sözlü performanslarını sergiledi.

Avukatlar, öğrencilerin eksik kaldıkları yerlerde müdahale ederek mesleki tecrübelerini paylaştı.

Kurgusal mahkemelerle öğrencilerin eksiklikleri gideriliyor

Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Bozdağ, AA muhabirine, kurgusal davalarla cesaretlerini artırdıkları öğrencileri mesleğe en iyi şekilde hazırlamayı hedeflediklerini söyledi.

Uygulamayı bu yıl ilk defa son sınıf öğrencileri için yaptıklarını belirten Bozdağ, her dönem daha fazla öğrencinin uygulamadan fayda sağlamasını amaçladıklarını dile getirdi.

Bozdağ, öğrencilerin uygulamayı çok sevdiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Hukuk fakültesi mezunlarının uygulamada yaşadığı en büyük sorunlardan biri teorik bilgiye sahip olmalarına rağmen uygulama konusundaki eksiklikler. Avukatlık stajında da stajyer yoğunluğundan dolayı bu eksiklik giderilemiyor. Biz de kurgusal davalarla öğrencilerimizin bu eksiğini daha öğrenciyken gidermeyi amaçlıyoruz."

Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Nusret Usta da kurgu mahkemeden çok şey öğrendiğini, heyet önünde savunma yaptıklarını belirtti.

Usta, "Bu davayı kurgusal olarak düzenlesek de heyecanımızı attık. İlerde avukat olduğumda davalara tecrübeli bir şekilde girme şansım oldu. Fakültemizin düzenlediği bu etkinlik bizi meslek hayatına daha iyi hazırlıyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Kurgusal Mahkeme Uygulaması - Son Dakika

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