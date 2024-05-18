Gaziantep Valiliği: Depremzede Vatandaşın İntihar Etmesi İddiaları Gerçeği Yansıtmıyor

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Gaziantep Valiliği, "binasına ağır hasarlı raporu verilen vatandaşın duruma itiraz ettiği ancak yetkililere ulaşamadığı için hayatına son verdiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını, depremzedenin herhangi bir itirazının bulunmadığı aksine afet konutlarında oturmaya hak kazandığı belirtildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın kuruluşlarının haberleri ve sosyal medyadaki paylaşımlarda, "6 Şubat depremleri sonrasında evine ağır hasarlı raporu verilen O.E isimli vatandaşın ilgili kurumlara evinin ağır hasarlı olmadığını anlatmaya çalıştığı ve sesini duyuramadığı için madde içerek hayatına son verdi" iddialarının yer aldığı anımsatıldı.

Açıklamada, depremlerinden hemen sonra ilgili ekipler tarafından söz konusu evde hasar tespit çalışması yapıldığı ve 2. katı yığma olan yapının bitişik nizamlı taşıyıcı duvarlarında 1 santimetre üzeri çatlaklar olduğu fotoğraflandığı ve bunun üzerine "ağır hasarlı" raporu verildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"O.E isimli vatandaşımızın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüze evinin hasar tespitine dair herhangi bir itiraz başvurusu bulunmamaktadır. Bununla birlikte depremin ardından hazırlanan rapor ışığında O.E adına yapılan hak sahipliği başvurusu kabul edilmiş, ailesi çekilen kura sonucu afet konutlarında oturma hakkı kazanmıştır. O.E isimli vatandaşımıza depremin hemen ardından 24 Şubat 2023 tarihinde başvurusu üzerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızca 3 bin lira deprem yardımı, sonrasında ailesine AFAD Başkanlığı tarafından 10 bin lira hasar ödemesi ve 15 bin lira acil yardım ödemesi yapılmıştır. Depremin olduğu tarih itibarı ile bahse konu aileye aylık 7 bin 500 lira kira yardımı düzenli olarak yapılmaktadır. Bahse konu haberlerde yer alan O.E isimli vatandaşın mesajlarını devlet yetkililerinin umursamadığı şeklindeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."