Gaziantep Valiliği Yeni Binasına Taşındı

Gaziantep Valiliği, tamamlanan yeni binasına taşındı.

Şehitkamil ilçesindeki İncilipınar Mahallesi'nde hizmet veren Valilik, Fevzi Çakmak Bulvarı'nda yapımı tamamlanan yeni binaya geçti.

Yaklaşık 25 dönüm alanda 4 katlı yapılan yeni bina alanında, 150 araçlık açık otopark da bulunuyor.

Önceki gün bazı birimleriyle hizmete başlanılan yeni bina da tüm birimler faaliyete geçti.