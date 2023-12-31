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Gaziantep Valisi Kemal Çeber, polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti - Son Dakika
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Gaziantep Valisi Kemal Çeber, polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, yeni yıla görevi başında giren polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti
31.12.2023 - 22:42,
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Gaziantep Valisi Kemal Çeber, yeni yıla görevi başında giren polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Çeber, beraberinde AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ve kurum amirleriyle Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Çeber ve beraberindekiler, polis ve jandarma ekipleriyle sohbet ederek, yeni yılını kutladı.

Daha sonra Çeber, 2023 yılının kent için hüzünlü ve büyük bir acının yaşandığı yıl olduğunu söyledi.

Bu yıl Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunu dünyaya gösterdiğini belirten Çeber, 2023'teki acı ve hüznün 2024'te yaşanmamasını temenni etti.

7 bin civarında personel görev başında

Yeni yılın herkese mutluluk getirmesini dileyen Çeber, şunları kaydetti:

"Yeni yıla girerken birbirinden kıymetli mesai arkadaşlarım, vatandaşlarımızın sağlık, mutluluk ve güven içerisinde girebilmesi için fedakarlıkla görevi başındadır. Gaziantep'te şu an itibarıyla emniyet 376 ekip ve 3 bin 570 personel, jandarma 23 ekip ve 456 personel, itfaiye 75 araç 133 personel, zabıta 23 araç ve 213 personel, İl Sağlık Müdürlüğü 76 araç ve 2 bin 60 personel, AFAD 6 araç ve 24 personel ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 30 araç ve 84 personelle sahada. İhtiyaç olursa daha fazlası da hizmet için bekliyor. Toplamda 700 araç ve 7 bin civarında personel, Gaziantep halkının güvenlik, sağlık ve huzur içerisinde yeni yıla girebilmesi için görevleri başında."

Kaynak: AA
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