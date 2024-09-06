Gaziantep Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dülük Antik Kenti\'nde incelemede bulundu

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Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Dülük Antik Kenti'nde devam eden kazı alanında incelemede bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali Çeber ile Başkan Şahin, devam eden çalışmalar hakkında antik kentin kazı başkanlığını yürüten Münster Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Michael Blömer'den bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kentin öne çıkan özelliklerinden birinin de tarihi ve kültürel miraslar olduğunu belirtti.

Kazıların devam ettiğini ve antik kentin önemli bir alan olduğunu aktaran Çeber, şunları söyledi:

" Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, elinden geldiğince buraya ve diğer antik kentlere destek veriyor. Biz valilik olarak da bulabildiğimiz kaynakları kullanıyoruz. Şimdi daha fazlasını yaparak çok daha hızlı yol alacağız."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de antik kentin önemli kazı alanları arasında yer aldığını ifade etti.

Dülük Antik Kenti'nin dünyanın önemli antik kentlerinden olduğunu belirterek, "Burada çıkan eserler Roma Dönemi'nin en önemli eserleri. İnsanların daha çok buraya gelmesi için artık bir neden daha var. Dülük Antik Kenti'nde bir restorasyon çalışması ve giriş kapısı yaptık. Buranın diğer antik kentlerden ne farkı olduğu yönünde çalışmamızı yaptık. Valimiz ile birlikte bu detaylı sunumu yapıp bakanımızdan güçlü desteği alıp yolumuza devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.