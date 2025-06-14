Gaziantep ve çevre illerde jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı

Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş'ta, jandarma teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören ve etkinlik düzenlendi.

Gaziantep'te etkinlikler kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunduğu törende konuşan İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, 186 yıllık köklü tarihe sahip Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşundan bugüne, milletin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu belirtti.

Program kapsamında Asri Mezarlık'taki şehitlik ve şehitlerin yakınları ziyaret edildi.

İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve ilgili personeller de programlara katıldı.

Kilis

Kilis İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Coşkun ile protokol üyeleri, Asri Mezarlık'taki şehitliği ziyaret etti, kabirlere çiçek bıraktı.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, Kıdemli Albay Coşkun'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Teğmen Serkan Dağ, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Tören, jandarma personelinin görevde kullandığı teçhizat ve malzemelerin tanıtıldığı stantların gezilmesiyle sona erdi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, teşkilatın 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Şehitlikte devam eden törende, dua edildi, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Programa, kent protokolü ile şehit ve gazi aileleri katıldı.