Gaziantep ve çevre illerde Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika
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Gaziantep ve çevre illerde Muhtarlar Günü kutlandı

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Gaziantep ve çevre illerde Muhtarlar Günü kutlandı
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Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis ve Şanlıurfa'da, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis ve Şanlıurfa'da, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gaziantep Valiliği bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Programa Vali Yardımcısı Oktay Kara, Şahinbey Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Güneş katıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta, Onikişubat İlçesi Muhtarlar Yardımlaşma Derneği Başkanı Ramazan Gürbak'ın Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Dulkadiroğlu Muhtarlar Derneği Başkanı Yakup Uğur, törende yaptığı konuşmada, yerel demokrasinin en eski örneklerinden biri olan muhtarlık müessesesinin 1829'dan bu yana faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Törene, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya ile mahalle muhtarları katıldı.

Kilis

Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Kilis Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Karakuş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karakuş, muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü görevi gördüğünü belirtti.

Karakuş, halkın tercihiyle iş başına gelen muhtarların önemli bir makamda bulunduğunu kaydetti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Osmanbey Şehitliği'nde düzenlenen törende, Şanlıurfa Muhtarlar Derneği Başkanı İbrahim Halil Haktankaçmaz ve beraberindeki muhtarlar şehitlik anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Haktankaçmaz, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Program, şehit kabirlerine karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA
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