Gaziantep ve çevre illerinde Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü kutlandı

10.04.2026 13:14
Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla törenler düzenlendi.

Gaziantep'te Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmanın ardından polis ekipleri kortej geçişi yaptı.

Törene, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ile emniyet teşkilatı mensupları katıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Yeni Mezarlık'taki şehitlikte düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu, İl Emniyet Müdürü Aksoy, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Katılımcılar, daha sonra şehitliği ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı, dua etti.

Suruç ilçesinde düzenlenen törende ise Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve saygı duruşunda bulunuldu.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitlikte devam eden programda, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Malatya

Malatya'da Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, anıta çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'nda devam eden törende Ay, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı.

Ay, beraberinde Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar ile şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Törene, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ile emniyet teşkilatı mensupları katıldı.

Adıyaman

Valilik bahçesinde düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törenin ardından etkinlik Yeni Mezarlık'taki şehitlikte devam etti.

Törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, jandarma personeli ve polisler katıldı.

Kilis

Kilis'teki şehitlikte yapılan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, şehitlik anıtına çelenk sundu.

Kur'an-ı Kerim okunan törende dua edildi, protokol üyeleri, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Program, Cumhuriyet Meydanı'ndaki stantların gezilmesiyle sona erdi.

Programa, Vali Yardımcısı Hamza Özbilgi, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun ile şehit yakınları ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 13:49:21. #7.12#
