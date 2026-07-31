Gaziantep ve Gazimağusa Kardeş Şehir Oldu - Son Dakika
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Gaziantep ve Gazimağusa Kardeş Şehir Oldu

Gaziantep ve Gazimağusa Kardeş Şehir Oldu
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Gaziantep ve Gazimağusa arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Proje alanları belirlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa Belediyesi arasında "kardeş şehir" protokolü imzalandı.

İki belediye arasında bilişim, çevre, ulaşım, atık yönetimi ve gastronomi alanlarında projelerin hayata geçirileceği protokol için Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda imza töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, törende yaptığı konuşmada KKTC ile kardeş olduklarını belirterek, "Biz aynı kaderin çocuklarıyız, aynı coğrafyanın evlatlarıyız, aynı geleceğe doğru imanla aşkla bakıyoruz. Bu nedenle iki imza çok önemli. Gazimağusa'ya baktığımda Maraş'ı görüyorum. Kültür turizmindeki büyük potansiyeli bütün dünyaya daha iyi tanıtmamız lazım. Gaziantep'te başlattığımız bakış açısını Kıbrıs'a getirmemiz lazım çünkü Doğu Akdeniz'in incisine biz başka bir şekilde bakıyoruz." diye konuştu.

Gazimağusa Belediyesi Başkanı Süleyman Uluçay da KKTC'nin önemli kentlerinden biri olduklarını söyledi.

Gaziantep'in yerel yönetim konusunda örnek çalışmalar yaptığını aktaran Uluçay, "Yerel yönetimlerin halkın hayatında çok büyük bir önemi var. Türkiye'nin bu konuda, bölgemizde yaşanan bu felaketler ve her türlü acının içinde nasıl canla başla barışı korumak ve çatışmaları sona erdirmek için insan üstü büyük bir gayret gösterdiğini görüyoruz ve gurur duyuyoruz. Hem Cumhurbaşkanımıza, hem Türkiyemize teşekkür ederim." diye konuştu.

Şehirlerin tanıtım videolarının da izlendiği törende, Şahin ile Uluçay, kardeş şehir protokolünü imzaladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep ve Gazimağusa Kardeş Şehir Oldu - Son Dakika

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