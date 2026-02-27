Gaziantep ve Halep'ten Ortak Proje - Son Dakika
Gaziantep ve Halep'ten Ortak Proje

Gaziantep ve Halep\'ten Ortak Proje
27.02.2026 11:27
Gaziantep ile Halep arasında Millet Bahçesi ve otobüs hibesi protokolü imzalandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Halep Valiliği arasında, "Halep Millet Bahçesi Parkı Yapımı ve Araç Hibesi Ortak Proje Protokolü" imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Halep Valiliğindeki törene, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Halep Valisi Azzam Al Gharib ve Gaziantep Valisi Kemal Çeber katıldı.

Protokole göre Halep şehir merkezinde kamuya açık alan olarak kullanılacak 150 bin 692 metrekarelik alanda Millet Bahçesi Parkı'nın yapımı gerçekleştirilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ayrıca Halep Valiliğine 5 adet 8 metrelik otobüs hibe edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Halep ile Gaziantep arasındaki bağın yüzlerce yıllık ortak bir tarihe dayandığını belirtti.

Aynı medeniyet, kültür ve inancın mirasçıları olduklarını ifade eden Şahin, "Kardeşlik iyi günde de kötü günde de birlikte olmaktır. 13 yıl önce yaşanan acıları birlikte hissettik. Açık kapı politikasıyla kardeşlerimize evlerimizi ve sokaklarımızı açtık. Bu bağ sadece geçmişe değil geleceğe de dayanıyor. Sivil toplum kuruluşlarımız ve yerel yönetimlerimizle birlikte Halep'in yanında olmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yaklaşık 100 bin kişinin Gaziantep'ten Halep'e geri döndüğünü aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Artan toplu taşıma ihtiyacı doğrultusunda belediye meclis kararımızla 5 otobüsü hibe ettik. Halep şehir merkezinde 150 dönümlük alanı Millet Bahçesi olarak düzenleyeceğiz. Gaziantep'te nasıl örneklerini yaptıysak Halep'te de aynı anlayışla bir 'Millet Bahçesi' inşa edeceğiz."

Halep Valisi Azzam Al Gharib ise tarih boyunca iki ülke arasındaki ilişkinin güçlü olduğunu belirterek, "Bu ilişki hep güçlü kalacak. Suriye'nin zor zamanlarında Türkiye bize olan desteğini her zaman sürdürdü. Bugün de Gaziantep'ten gelen çok değerli misafirlerimizle önemli işbirlikleri için bir araya geliyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den bize gelen araç hibe desteği var. Bu destekler bizim için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise Gaziantep ile Halep arasındaki ilişkinin yüzlerce yıllık ortak geçmişe dayandığını, imzalanan protokolün kardeşlik hukukunun somut bir adımı olduğunu ifade etti.

Çeber, ulaşım ve yeşil alan projeleri başta olmak üzere her alanda işbirliğinin süreceğini, devletin tüm kurumlarıyla Halep'in yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Öte yandan, Başkan Fatma Şahin, Tel Rıfat'ta Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Türk Kızılay ortaklığında yürüttüğü tamirat çalışmalarını da inceledi.

Bölgede bir aileyi de ziyaret eden Şahin, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Gaziantep, Güncel, Çevre

Son Dakika Güncel Gaziantep ve Halep'ten Ortak Proje - Son Dakika

SON DAKİKA: Gaziantep ve Halep'ten Ortak Proje - Son Dakika
