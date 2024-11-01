Gaziantep ve Hatay Lezzet Festivali

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Hatay/ Gaziantep Gastronomi Yemek ve Künefe Festivali, iki şehrin lezzetlerini başkentlilerle buluşturuyor.

Altınpark fuar alanında düzenlenen festivalde, Hataylı ve Gaziantepli depremzede esnaf da yer alıyor.

Antakya Şemun Yöresel Lezzetler Başkanı Zehra Miroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivaldeki pek çok yöresel ürünün Antakyalı depremzede kadınlar tarafından hazırlanıp satışa sunulduğunu, stantlarda el yapımı doğal ürünlerden içli köfte, kağıt kebabı, sarma, biberli ekmek gibi lezzetlerin yer aldığını söyledi.

Hatay'ın depremden sonra toparlanma sürecinde olduğunu anlatan Miroğlu, başkentlilerin de depremzedelere duyarlı olduğunu ifade etti.

Etkinlik kapsamında düzenlenen moda fuarının organizatörü Hülya Özdemir ise festivalle depremzede firmalara destek olunduğunu aktardı. Özdemir, yaklaşık 120 firmanın katıldığı giyecek fuarında bir kadının ihtiyacı olan her ürünün bulunduğunu belirtti.

Festival, 3 Kasım Pazar gününe kadar sürecek.