Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta Geliştirilen Akıllı Kumaş Enerji Tasarrufu Sağlıyor - Son Dakika
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Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta Geliştirilen Akıllı Kumaş Enerji Tasarrufu Sağlıyor

Gaziantep ve Kahramanmaraş\'ta Geliştirilen Akıllı Kumaş Enerji Tasarrufu Sağlıyor

Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta bir grup mühendis tarafından geliştirilen akıllı kumaş, endüstriyel alandaki ürünlere destek sunarak enerji tasarrufu sağlıyor. Kimya, makine, elektrik ve elektronik alanlarındaki mühendisler, kombilerdeki karbon malzemenin arıza vermesi ve teknik servis ihtiyacının fazlalığı sorununu çözmek için çalışma başlattı. Bu çalışmalar sonucunda karbon malzemenin yerine kullanılabilecek akıllı kumaş geliştirildi. Kumaşın iletken, filtreleme, medikal, yanmaz, antibakteriyel ve soğuk havaya dayanıklı olması, kombilerde ve birçok sektörde ürünlerdeki verimliliği artırıyor.

05.06.2024 13:53
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Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki bir grup mühendisin geliştirdiği "akıllı kumaş", endüstriyel alandaki ürünlere destek sunarak enerji tasarrufu sağlıyor.

Kimya, makine ile elektrik ve elektronik alanlarındaki 5 mühendis, kombilerdeki karbon malzemenin sık arıza vermesi ve teknik servis ihtiyacının fazlalığıyla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalar sonrasında karbon malzemenin yerine kullanılabilecek akıllı kumaş geliştirildi.

Mühendislerin geliştirdiği akıllı kumaşın, iletken, filtreleme, medikal, yanmaz, antibakteriyel, soğuk havaya dayanaklı olması özellikleriyle hem kombilerde hem de birçok sektörde ürünlerdeki verimliliği artırdığını belirlendi.

Kimya Mühendisi Aleyna Arastacı, AA muhabirine, kumaşın endüstriyel olarak birçok yerde proje odaklı çalışabildiklerini söyledi.

"Sıvı rezistans kumaş haline getirildi"

Kombi içindeki karbon malzeme yerine kumaş yerleştirme sürecini anlatan Arastacı, şunları kaydetti:

"Kombilerde ısı iletkenliğini sağlayan bir element türü olan karbonun yüksek ısılara dayanamaması ve sürekli arıza vermesi nedeniyle bunun arızasını araştırırken, önce boyasını bulduk ve geliştirdik. Isı boyası dediğimiz ilk ürünümüz sıvı rezistans olarak geçiyor. Onun çeşitli denemelerini yaparak bir lif haline getirdik. O lifi geliştirerek ip haline daha sonra dokuma ile kumaş haline getirdik. Aslında bu ilk başta bir sıvı rezistanstı. İlk denemelerde rezistansa düşük voltajda elektrik vererek 50 derece ile ısı elde ettik. Zamanla bunu geliştirerek boyada 2 bin 500 kumaşta ise 5 bin dereceye kadar dayanıklılık elde ettik."

Kumaşın kombilerde ciddi enerji tasarrufu sağladığını aktaran Arastacı, bir süre sonra Ar-Ge çalışmalarını sürdürerek kumaşın sıfırın altında 26-27 derecede donmadığını belirlediklerini anlattı.

"Proje odaklı entegre edilebilir"

Arastacı, akıllı kumaşın filtreleme özelliğinin de bulunduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Filtre özelliğiyle kumaş zararlı gazları ve karbonmonoksit olan her şeyi emip normal temiz hava olarak dışarıya yansıtabiliyor. Sanayide bu şekilde çok fazla kullanım sağlanıyor. Saatlik 2 ile 3 bin watt olan tüketimi biz 220 ile 300 watt'a, 500 watt'a düşürerek çok müthiş bir şekilde tasarruf elde edip kullanabiliyoruz. Bizim asıl amacımız bunu duyurabilmek, insanların dikkatini çekmek ve bir nevi AR-GE'de destek alabilmek istiyoruz. Hem uzun süreç hem de yüksek maliyetlerle oluyor. Kumaşın ve boyanın bir çok aşaması, hammadde konusu var. Bu kumaş bitmiş bir kumaş ama yeni özelliklerini bulmaya devam ediyoruz. Yanmaz olması, filtrelemede, yeni keşfettiğimiz donmama özelliği, medikal alanda antibakteriyel olarak kullanılabilmesi gibi çok özellikleri bulunuyor."

Arastacı, kumaşı daha iyi geliştirip daha çok sektöre sunmak ve enerjiden sağlayacakları tasarruf ile herkese katkıda bulunmak istediklerini anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta Geliştirilen Akıllı Kumaş Enerji Tasarrufu Sağlıyor - Son Dakika

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