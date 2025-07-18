Gaziantep ve Tokat İş Birliği Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gaziantep ve Tokat İş Birliği Programı

18.07.2025 23:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Tokat'ta iş birliği programına katıldı.

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Tokat'ta düzenlenen 'Gaziantep- Tokat İş Birliği' programına katıldı.

Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi iş birliğiyle kent merkezindeki özel bir otelde düzenlenen programda, Gaziantep ve Tokat illeri arasında kültürel, ekonomik ve sanayi alanlarında iş birliğini geliştirmek amaçlandı. 'Gaziantep – Tokat İş Birliği Söyleşi' programına Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Tokat Valisi Abdullah Köklü, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile iş insanları ve davetliler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Tokat Belediye Başkanı Kemal Yazıcıoğlu, "Gaziantep'in kültür, sanayi ve gastronomi potansiyelini biliyorduk. Bu konuda neler yapabiliriz. Tokat olarak nasıl bir iş birliğine girebiliriz diye istişare etmek için Gaziantep Belediye Başkanına ve Gaziantep Valisine, Tokat'a gelmeleri konusunda rica ettim. Türkiye ekonomisine yön veren iş inşalarımız ile bizi kırmadılar ve geldiler. Şimdi onlardan Gaziantep'i dinleyeceğiz. Sorular soracağız, istişare edeceğiz" dedi.

GAZİANTEP MODELİ, BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR ANLAYIŞIDIR

Gaziantep modeli hakkında bilgi veren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bu bir medeniyet duruşudur. Bir olun, beraber olun. Birlikte gücünüzü birleştirin. Gaziantep modeli aslında birlikte rahmet var, birlikten kuvvet doğar modelidir. Bugün Trump'ın, Elon Musk'ı Verimlilik ve Koordinasyon Bakanlığı'na getirmesinin Gaziantep'te ki adıdır. Zaman verimlilik zamanı, zaman koordinasyon zamanı, zaman uyumlu yöneticilerin bir araya gelerek güven içerisinde fikir birliği, eylem ve söylem yapma zamanıdır. İşte bu bizim A takımımızla beraber Tokat'a geldiğimizde bu var. Biz Kemal valimizin başkanlığında 15 günde bir toplanırız. Zamanın ruhu şehrin ihtiyacı. Bugün 500 bin mülteciye, 13 yıl ev sahipliği yaptık. Aylan bebeği kendi bebeğimiz olarak gördük. Biz 13 yıl bu insanımızı yaşattık" diye konuştu.

Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun 'Tokat için ne yapabilirim' diyen bir başkan olduğunu ifade eden Başkan Şahin, "Kıymetli belediye başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nu babasıyla tanıdık. Babanın itibari ve şerefi üzerine genç bir vizyon ile 'Tokat için ne yapabilirim' diye büyük bir enerjiyle çalışan kıymetli kardeşimle tanıştık. Gaziantep'in gurur tablosuyla huzurlarınızda olmaktan mutluluğumu ifade ediyorum" dedi.

Gaziantep Valisi Çeber ve Tokat Valisi Abdullah Köklü'nün konuşmalarının ardından programa konuşmacı olarak katılan iş insanları Adil Sani Konukoğlu, Mahsum Altunkaya, Mustafa Topçuoğlu ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar; sanayi, teknoloji, gastronomi ve kültürel alanda iş birliğini geliştirmeye yönelik konuşma yaptı. Söyleşi programında 2 şehir arasında karşılıklı tecrübe paylaşımı yapıldı.

Haber - Kamera: Fatih YILMAZ/ TOKAT,

Kaynak: DHA

Fatma Şahin, Gaziantep, Politika, Ekonomi, Kültür, Güncel, Tokat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep ve Tokat İş Birliği Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı
Arda Güler’in forma numarasını duyurdular Arda Güler'in forma numarasını duyurdular
Arkadaşları “şaka“ sandı, denize atlayan genç hayatını kaybetti Arkadaşları "şaka" sandı, denize atlayan genç hayatını kaybetti
Suriye’de çatışmalar yeniden başladı Arap aşiretler silahlanarak Süveyda’ya doğru yola çıktı Suriye'de çatışmalar yeniden başladı! Arap aşiretler silahlanarak Süveyda'ya doğru yola çıktı
Memurlara tanınan doğum izni hakkının detayları Maaşta kesinti olacak mı Memurlara tanınan doğum izni hakkının detayları! Maaşta kesinti olacak mı?
28 ilde DEAŞ operasyonu: 153 terörist yakalandı 28 ilde DEAŞ operasyonu: 153 terörist yakalandı
Bacaklarındaki şişlik dikkat çekmişti Beyaz Saray Trump’ın yakalandığı hastalığı açıkladı Bacaklarındaki şişlik dikkat çekmişti! Beyaz Saray Trump'ın yakalandığı hastalığı açıkladı
İBB’ye yeni operasyon 14 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor İBB'ye yeni operasyon! 14 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor
Oyuncu Mehmet Ali Tuncer’den acı haber Oyuncu Mehmet Ali Tuncer'den acı haber
Meteoroloji’den 15 kente gök gürültülü sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 15 kente gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

22:53
Ankara’da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü Sular, evin duvarını patlattı
Ankara'da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Sular, evin duvarını patlattı
19:59
İş makinesinin altında kalan kadın hayatını kaybetti
İş makinesinin altında kalan kadın hayatını kaybetti
18:10
Irak’tan tarihi “petrol“ kararı Tamamı devlete verilecek
Irak'tan tarihi "petrol" kararı! Tamamı devlete verilecek
17:59
Bahçeli’den Terörsüz Türkiye mesajı: Devletin pazarlık yaptığını iddia edenler müfteridir
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: Devletin pazarlık yaptığını iddia edenler müfteridir
10:45
Çağla Şıkel tatilde coştu Çeşme gecelerinde oryantal şov
Çağla Şıkel tatilde coştu! Çeşme gecelerinde oryantal şov
10:44
TOKİ projelerinde yer alan şirket konkordato başvurusu yaptı
TOKİ projelerinde yer alan şirket konkordato başvurusu yaptı
10:44
Yaban arısı saldırında hayatını kaybetti, eşi acı haberi alınca kalp krizi geçirdi
Yaban arısı saldırında hayatını kaybetti, eşi acı haberi alınca kalp krizi geçirdi
10:30
Kargo görevlisi, 24 yaşındaki genç kadına hayatının şokunu yaşattı
Kargo görevlisi, 24 yaşındaki genç kadına hayatının şokunu yaşattı
09:57
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda’ya gidiyor
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda'ya gidiyor
09:50
Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı, işte istenen ceza
Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı, işte istenen ceza
09:49
Yer: İstanbul Araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken böyle yakalandılar
Yer: İstanbul! Araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken böyle yakalandılar
09:35
CHP’li Semra Dinçer Meclis kürsüsüne çıplak ayakla çıktı
CHP'li Semra Dinçer Meclis kürsüsüne çıplak ayakla çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2025 23:51:23. #7.11#
SON DAKİKA: Gaziantep ve Tokat İş Birliği Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.