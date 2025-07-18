Gaziantep ve Tokat İş Birliği Programı

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Tokat'ta düzenlenen 'Gaziantep- Tokat İş Birliği' programına katıldı.

Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi iş birliğiyle kent merkezindeki özel bir otelde düzenlenen programda, Gaziantep ve Tokat illeri arasında kültürel, ekonomik ve sanayi alanlarında iş birliğini geliştirmek amaçlandı. 'Gaziantep – Tokat İş Birliği Söyleşi' programına Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Tokat Valisi Abdullah Köklü, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile iş insanları ve davetliler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Tokat Belediye Başkanı Kemal Yazıcıoğlu, "Gaziantep'in kültür, sanayi ve gastronomi potansiyelini biliyorduk. Bu konuda neler yapabiliriz. Tokat olarak nasıl bir iş birliğine girebiliriz diye istişare etmek için Gaziantep Belediye Başkanına ve Gaziantep Valisine, Tokat'a gelmeleri konusunda rica ettim. Türkiye ekonomisine yön veren iş inşalarımız ile bizi kırmadılar ve geldiler. Şimdi onlardan Gaziantep'i dinleyeceğiz. Sorular soracağız, istişare edeceğiz" dedi.

GAZİANTEP MODELİ, BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR ANLAYIŞIDIR

Gaziantep modeli hakkında bilgi veren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bu bir medeniyet duruşudur. Bir olun, beraber olun. Birlikte gücünüzü birleştirin. Gaziantep modeli aslında birlikte rahmet var, birlikten kuvvet doğar modelidir. Bugün Trump'ın, Elon Musk'ı Verimlilik ve Koordinasyon Bakanlığı'na getirmesinin Gaziantep'te ki adıdır. Zaman verimlilik zamanı, zaman koordinasyon zamanı, zaman uyumlu yöneticilerin bir araya gelerek güven içerisinde fikir birliği, eylem ve söylem yapma zamanıdır. İşte bu bizim A takımımızla beraber Tokat'a geldiğimizde bu var. Biz Kemal valimizin başkanlığında 15 günde bir toplanırız. Zamanın ruhu şehrin ihtiyacı. Bugün 500 bin mülteciye, 13 yıl ev sahipliği yaptık. Aylan bebeği kendi bebeğimiz olarak gördük. Biz 13 yıl bu insanımızı yaşattık" diye konuştu.

Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun 'Tokat için ne yapabilirim' diyen bir başkan olduğunu ifade eden Başkan Şahin, "Kıymetli belediye başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nu babasıyla tanıdık. Babanın itibari ve şerefi üzerine genç bir vizyon ile 'Tokat için ne yapabilirim' diye büyük bir enerjiyle çalışan kıymetli kardeşimle tanıştık. Gaziantep'in gurur tablosuyla huzurlarınızda olmaktan mutluluğumu ifade ediyorum" dedi.

Gaziantep Valisi Çeber ve Tokat Valisi Abdullah Köklü'nün konuşmalarının ardından programa konuşmacı olarak katılan iş insanları Adil Sani Konukoğlu, Mahsum Altunkaya, Mustafa Topçuoğlu ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar; sanayi, teknoloji, gastronomi ve kültürel alanda iş birliğini geliştirmeye yönelik konuşma yaptı. Söyleşi programında 2 şehir arasında karşılıklı tecrübe paylaşımı yapıldı.

Haber - Kamera: Fatih YILMAZ/ TOKAT,