Gaziantepli Alan Ailesine Yeni Evleri Teslim Edildi - Son Dakika
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Gaziantepli Alan Ailesine Yeni Evleri Teslim Edildi

Gaziantepli Alan Ailesine Yeni Evleri Teslim Edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan Gaziantepli Alan ailesine yeni evleri teslim edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen illerde yapılan çalışmalar sonucunda bugüne kadar 76 bin konut ve köy evi hak sahiplerine teslim edildi. Mahmut Alan da Gaziantep'teki evinin yıkılmasının ardından yeni yapılan evine kavuştu ve yapılan evlerin güzelliği karşısında şaşırdıklarını ifade etti. Bakan Mehmet Özhaseki ise depremzedeleri evlerine kavuşturmak için aralıksız çalıştıklarını ve her bir vatandaşın yuvasına yerleşmesinin mutluluklarını ve güçlerini artırdığını belirtti.

29.04.2024 12:55
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan Gaziantepli Alan ailesine yeni evleri teslim edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kalıcı konutların yapımı için başlatılan çalışmalar, hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediyor.

Bakanlık, bugüne kadar yapımını tamamladığı 76 bin konut ve köy evinin anahtarlarını hak sahiplerine teslim etti.

Bu kapsamda depreme Gaziantep'teki evlerinde yakalanan Mahmut Alan da yeni yapılan evine kavuştu.

Alan, bir yılda bu kadar güzel evin yapılarak yetişeceğini beklemediklerini ifade ederek, "İlk başta inanmadık. Ancak, evleri çok güzel bir şekilde yaparak bize teslim ettiler. Şu an kafamızı rahat bir şekilde yastığa koyup uyuyabiliyoruz. Cumhurbaşkanımız da bakanımız da verdikleri sözü tuttular. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de depremzedeleri evlerine kavuşturmak için aralıksız çalıştıklarını belirterek, "Yuvasına yerleşen her bir vatandaşımızı gördükçe mutluluğumuz ve gücümüz daha da artıyor. Aşkla, şevkle, gayretle çalışmaya devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantepli Alan Ailesine Yeni Evleri Teslim Edildi - Son Dakika

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