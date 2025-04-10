Gaziantepli Hayırseverden Gazze'ye Araç Bağışı - Son Dakika
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Gaziantepli Hayırseverden Gazze'ye Araç Bağışı

Gaziantep'teki bir hayırsever, Gazze'deki mağdurlara yardım için 600 bin liralık aracını bağışladı.

10.04.2025 22:45
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Gaziantepli vatandaş, 600 bin liralık aracını Gazze'ye bağışladı

GAZİANTEP - Gaziantep'te hayırsever bir vatandaş, İsrail saldırılarından etkilenen Gazze halkı için yaklaşık 600 bin lira değerindeki aracını bağışladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yol açtığı insani dram, Türkiye'de duyarlı vatandaşları harekete geçirmeye devam ediyor. Gaziantep'te yaşayan bir hayırsever, Gazze'deki yıkımı ve mağduriyeti görünce ailesiyle birlikte örnek bir karar aldı. Vatandaş, 600 bin lira değerindeki aracını Gazze'de sıcak yemek, gıda, giyim ve çadır kent gibi insani yardımları organize eden Gaziantep Umut Kervanı Derneği'ne bağışladı.

Hayırsever, aracın satılıp parasının Gazze'ye gönderilmesini istedi

Aracını derneğin yetkililerine teslim eden hayırsever, aracın satılıp parasının Gazze'ye gönderilmesini istedi. Hayırseverin bu örnek ve anlamlı davranışı büyük bir takdir topladı. Dernek yetkilileri hayırseverin bu örnek davranışı karşısında duygulandıklarını belirterek, kendisine teşekkür etti. Konuya ilişkin konuşan dernek başkanı Mustafa Özaslan, Gazze'ye yönelik yardımlarının devam ettiğini belirtti.

"Hayırseverimizin bu anlamlı desteği bizi duygulandırdı"

Yaklaşık 2 yıldır İsrail'in Gazze'de soykırım uyguladığına dikkat çeken Özaslan, "Gazze'de, dünyanın gözü önünde bir soykırım ve işgal var. Dünya ise bu soykırıma ve işgale sessiz kalıyor. Biz de soykırımın başladığı günden bu yana Gazze'ye yardımcı olmaya ve ulaşmaya çalışıyoruz. Gazze'deki katliama göz yumacak ve sessiz kalacak değiliz. Çünkü bizler inançlı insanlarız ve toplumlarız. Bizim insanımız hayırseverdir ve vicdan sahibidir. Hayırsever halkımız Gazze'deki soykırıma ve katliama sessiz kalmamak için 'Gazze'ye nasıl yardımcı olabiliriz, nasıl destek olabiliriz?' inancıyla hareket ediyor. Bu konuda bazı hayırseverlerimiz nakdi yardımda, bazı hayırseverlerimiz araç ve evlerini bağışlayarak Gazze'ye destek oluyor. Gaziantep'te de isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırseverimiz aracını derneğimiz aracılığıyla Gazze'ye bağışladı. Hayırseverimizin bu anlamlı desteği bizi duygulandırdı. Allah hayırseverlerimizden razı olsun. Hayırseverimizin bu aracını satacağız ve parasını da Gazze'deki Müslümanlara göndereceğiz. Bugüne kadar Gazze'ye yardımcı olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Gazze özgürlüğüne kavuşana kadar desteğimiz devam edecek" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Gaziantepli Hayırseverden Gazze'ye Araç Bağışı - Son Dakika

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