İzmir'in Gaziemir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Zafer Mahallesi'nde Gaziemir Yeni Mezarlığı'nın üst kısmında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ve iş makineleriyle ekipler ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sarp arazide etkili olan yangına müdahale için iş makineleriyle yol açıldı.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Gaziemir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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