Gaziemir'de Uyuşturucu Operasyonu: 105 Bin Hap Ele Geçirildi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 105 bin 270 sentetik ecza hapı ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Emrez Mahallesi'ndeki bir iş yerinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda adreste yapılan aramalarda 1 hassas terazi ile 105 bin 270 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 7 gözaltına alındı.
