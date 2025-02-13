İzmir'in Gaziemir ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti.
S.U'nun (45) kullandığı 35 ATY 520 plakalı otomobil, Akçay Caddesi'ndeki alt geçit yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Seyit Akkaş'a (60) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Akkaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü S.U. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Gaziemir'de Yaya Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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