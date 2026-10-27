Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe ile 8 sanığın davası 6 Kasım'a ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe ile 8 sanığın davası 6 Kasım'a ertelendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Görevinden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe ile 8 sanığın davasında duruşma, tutuklu sanıkların savunması için 6 Kasım'a ertelendi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluk halini sürdürdü; savcılık tahliyesini, Bahçetepe beraatini istemişti.

Görevinden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ile 8 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi. Duruşma, tutuklu sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için 6 Kasım'a ertelendi.

Görevinden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ile 8 sanığın yargılandığı davanın duruşması, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Hakan Bahçetepe ve eski CHP PM üyesi Baki Aydöner ile tutuksuz sanıklar katıldı. Bahçetepe hakkında 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama', 'Rüşvet' ile 'Haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme' suçlarından toplam 24 yıla kadar hapis cezası istenirken savcılık, celse arasında sunduğu esasa ilişkin mütalaasında Bahçetepe'nin tahliyesini talep etmişti.

'ALEYHİMDE TEK SOMUT DELİL YOKTUR'

Hakan Bahçetepe, "Mütalaayı okudum. Savcılık beraat istemiş. Önceki ifadelerimi tekrar ediyorum. Ailemin de beraatini talep ediyorum. Aleyhimde bir tek somut delil dahi yoktur. Hakkımda 17 ay boyunca tek bir mağdur ifadesi dahi yoktur. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanıklar, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmek için süre talep etti. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Duruşma 6 Kasım'a ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Aziz Lal, Aziz İhsan Aktaş, Baki Aydöner, Erdal Celal Aksoy, Gözde Bahçetepe, Gürkan Dölekli, Hakan Bahçetepe, Seza Büyükçulha ve Özer Ayık 'Şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Ayrıca, Aziz İhsan Aktaş'ın ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadesine yer verildi. İddianamede, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Aziz İhsan Aktaş, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden kazı izni alınabilmesi için Hakan Bahçetepe'ye Özer Ayık aracılığıyla 300 bin dolar verildiğini öne sürdü. Bahçetepe ise suçlamaları reddederek Aziz İhsan Aktaş'ı tanımadığını, kazı izninin belediye meclisi ve ilgili komisyonların oy birliğiyle alındığını, rüşvet iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Savcılık, Bahçetepe hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "rüşvet" ve "haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme" suçlarından toplam 10 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep ederken, diğer sanıklar hakkında da farklı oranlarda hapis cezaları istedi.

Kaynak: DHA
Gaziosmanpaşaİstanbul3. Sayfa6 KasımGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Archie Brown’dan Abdülkerim Bardakcı’ya olay sözler: Kadın gibi... Archie Brown'dan Abdülkerim Bardakcı'ya olay sözler: Kadın gibi...
Bakan Gürlek duyurdu 23 şirkete kayyum atandı, onlarca gözaltı var Bakan Gürlek duyurdu! 23 şirkete kayyum atandı, onlarca gözaltı var
Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadın, tornavidayla dehşet saçtı O anlar kamerada Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadın, tornavidayla dehşet saçtı! O anlar kamerada
Kavganın faturası ağır olabilir Abdülkerim ve Brown’u bekleyen büyük tehlike Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown'u bekleyen büyük tehlike
Acılı baba Erdoğan’a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor’dan özür diledi Okan Buruk derbi sonrası Amedspor'dan özür diledi
13:01
Fenerbahçe’de ıslıklanıyordu Yeni takımında şov yapıyor
Fenerbahçe'de ıslıklanıyordu! Yeni takımında şov yapıyor
12:19
Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
12:12
Antalya’da ölen işçilerin kimlikleri belli oldu, mahalleli hortumun şiddetini anlattı
Antalya'da ölen işçilerin kimlikleri belli oldu, mahalleli hortumun şiddetini anlattı
11:31
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici
11:14
10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı
10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı
11:00
Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu
Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 13:08:45. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe ile 8 sanığın davası 6 Kasım'a ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei