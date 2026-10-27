Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe ile 8 sanığın davası 6 Kasım'a ertelendi

Görevinden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ile 8 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi. Duruşma, tutuklu sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için 6 Kasım'a ertelendi.

Görevinden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ile 8 sanığın yargılandığı davanın duruşması, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Hakan Bahçetepe ve eski CHP PM üyesi Baki Aydöner ile tutuksuz sanıklar katıldı. Bahçetepe hakkında 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama', 'Rüşvet' ile 'Haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme' suçlarından toplam 24 yıla kadar hapis cezası istenirken savcılık, celse arasında sunduğu esasa ilişkin mütalaasında Bahçetepe'nin tahliyesini talep etmişti.

'ALEYHİMDE TEK SOMUT DELİL YOKTUR'

Hakan Bahçetepe, "Mütalaayı okudum. Savcılık beraat istemiş. Önceki ifadelerimi tekrar ediyorum. Ailemin de beraatini talep ediyorum. Aleyhimde bir tek somut delil dahi yoktur. Hakkımda 17 ay boyunca tek bir mağdur ifadesi dahi yoktur. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanıklar, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmek için süre talep etti. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Duruşma 6 Kasım'a ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Aziz Lal, Aziz İhsan Aktaş, Baki Aydöner, Erdal Celal Aksoy, Gözde Bahçetepe, Gürkan Dölekli, Hakan Bahçetepe, Seza Büyükçulha ve Özer Ayık 'Şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Ayrıca, Aziz İhsan Aktaş'ın ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadesine yer verildi. İddianamede, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Aziz İhsan Aktaş, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden kazı izni alınabilmesi için Hakan Bahçetepe'ye Özer Ayık aracılığıyla 300 bin dolar verildiğini öne sürdü. Bahçetepe ise suçlamaları reddederek Aziz İhsan Aktaş'ı tanımadığını, kazı izninin belediye meclisi ve ilgili komisyonların oy birliğiyle alındığını, rüşvet iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Savcılık, Bahçetepe hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "rüşvet" ve "haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme" suçlarından toplam 10 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep ederken, diğer sanıklar hakkında da farklı oranlarda hapis cezaları istedi.