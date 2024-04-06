Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe Yurttaşlara Hitap Etti - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe Yurttaşlara Hitap Etti

AKP'nin itirazı sonucu yapılan yeniden sayım sonucuna göre Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı seçilen CHP'li Hakan Bahçetepe, belediye önünde toplanan yurttaşlara hitap etti. Bahçetepe, halkın görüşlerinin ve fikirlerinin belediyeyi yönetmesinde en büyük kılavuz olacağını belirtti.

06.04.2024 17:45  Güncelleme: 17:52
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AKP'nin itirazı ile yapılan yeniden sayım sonucuna göre de Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı seçilen CHP'li Hakan Bahçetepe, belediye önünde toplanan yurttaşlara hitap etti. Bahçetepe, "Sizin söyleyecekleriniz, sizin görüşleriniz, fikirleriniz benim bu belediyeyi yönetmemdeki en büyük kılavuzum olacak. Siz yöneteceksiniz, ben yapacağım. Siz söyleyeceksiniz, ben yapacağım. Çocuklar için, gençler için, kadınlar için hep birlikte kazandık, hep birlikte yöneteceğiz" dedi.

Geçen pazar günü yapılan yerel seçimlerde, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi önde tamamlamıştı. AKP'nin itirazı sonucu oyların yeniden sayılmasına karar verilmişti. Bahçetepe, yeniden sayımda da en yakın rakibi AKP'nin adayı Hasan Tahsin Usta'ya 848 oy fark attı.

Bahçetepe, bugün belediye önünde halkla birlikte kutlama yaptı. Alanda toplanan kalabalığa otobüs üzerinden seslenen Bahçetepe, şunları söyledi:

"Bundan sonra Gaziosmanpaşa'ya hizmet gelecek. Ben zaten oy alıyorum, oturuyorum devri bitecek. Bütün Gaziosmanpaşalılar, bütün mahallelilerimiz, 16 mahallenin 16 mahallesine hizmet gelecek. Bu belediyenin imkanlarından herkes eşit yararlanacak. Daha yeşil, daha adil, kentsel dönüşümünü vatandaşıyla barışık, vatandaşını mağdur etmeyen, metrekaresini küçültmeyen, bankaya borçlandırmayan bir kentsel dönüşümü vatandaşlarımızla yapacağız. Daha fazla kreş yapacağız. Daha fazla yeşil alan yapacağız. Bu belediyenin bütçesi artık sizin. Ben sadece bir sözcüyüm. Ben sadece bir emanetçiyim. Sizin söyleyecekleriniz, sizin görüşleriniz, fikirleriniz benim bu belediyeyi yönetmemdeki en büyük kılavuzum olacak. Siz yöneteceksiniz, ben yapacağım. Siz söyleyeceksiniz, ben yapacağım. Çocuklar için, gençler için, kadınlar için hep birlikte kazandık, hep birlikte yöneteceğiz. İlçemizin birçok kronik sorunu var. 70 yıldır bu semtte yaşayan bir ailenin ferdiyim. Gaziosmanpaşa'nın meydanında büyüdüm. Babam seyyar satıcılık yapıyordu. Daha sonra Emirhan Çarşısı'nda esnaflık yaptı. Lisede ve üniversitede okurken babamın yanında çalıştım. 13 yaşında gümüş satmaya başladım. Üniversiteyi okudum. Gençlik Kolları'na girdim. İl başkan yardımcılığı yaptım. Bir taraftan yüksek lisans, bir taraftan iş hayatımı devam ettirdim. Dolayısıyla Gaziosmanpaşa'nın bütün mahallesini, sokaklarını biliyorum. Sizden birisiyim. Sizin içinizden birisiyim. Dolayısıyla randevu yok. Belediye artık sizin. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz.

"SEÇİMİN KAZANANI, KAYBEDENİ YOK"

Bu seçimin kazananı, kaybedeni yok. Tek kazananı Gaziosmanpaşa. Tek kazananı sizsiniz. Bana oy vermiş, vermemiş; hiç önemli değil. Ben bugün sizlere, hepinize eşit bakıyorum. Siyaset bunu gerektirir. Çünkü hepiniz bu belediyeye emlak vergisi, çöp vergisi ödüyorsunuz. Devlete vergi ödüyorsunuz. Dolayısıyla bu belediyenin bütçesinde bana oy vermiş, vermemiş hiç fark etmeksizin, bunu gönlümde, vicdanen çok rahat söylüyorum. Bütün vatandaşlarıma, bütün vatandaşlarımın çocuklarına, gençlere eşit hizmet edeceğiz. Bu belediye artık sizin. Bu belediyeyi çok ama çok adil yöneteceğiz. Mahallelerimiz var, hizmet alamıyor. Sokaklarda biriken sorunlar var. Bunlara çok hızlı müdahale edeceğiz. Birikmiş bir kentsel dönüşüm sorunu var, mahkemelik olan yerler var. Trafik sorunu var. Asfalt sorunu yaşayan sokaklarımız var. Dolayısıyla sizlerin desteğiyle beraber şahsımıza ve çalışma arkadaşlarımıza vermiş olduğunuz bu destekten sonra çok hızlıca Gaziosmanpaşa'nın bütün imkanlarını sizler için seferber edeceğiz. Bir daha söyleyeyim. Tek kazanan Gaziosmanpaşa. Gaziosmanpaşa başardı. İstanbul başardı. Ayağınıza taş değmesin. Yaşasın Mustafa Kemal, yaşasın Gaziosmanpaşa."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe Yurttaşlara Hitap Etti - Son Dakika

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