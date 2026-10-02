Gaziosmanpaşa Belediyesi davasında Aydöner tahliye edildi, Bahçetepe tutuklu kalacak - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa Belediyesi davasında Aydöner tahliye edildi, Bahçetepe tutuklu kalacak

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Gaziosmanpaşa Belediyesi davasında Aydöner tahliye edildi, Bahçetepe tutuklu kalacak
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İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Gaziosmanpaşa Belediyesi davasında eski CHP PM Üyesi Baki Aydöner'in tahliyesine karar verdi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutukluluğu ise devam edecek; bir sonraki duruşma 27 Ekim'de görülecek ve dosya karara çıkacak.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Gaziosmapaşa Belediyesi davasında eski CHP PM Üyesi Baki Aydöner'in tahliyesine karar verdi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutukluluğu ise devam edecek. Bir sonraki duruşma, 27 Ekim'de görülecek.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddiasıyla yürütülen soruşturmadan ayrılan Gaziosmanpaşa Belediyesi dosyasının ikinci duruşması İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Tutuklu sanıklar Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ile eski CHP PM Üyesi Baki Aydöner duruşmaya katıldı.

Bahçetepe ve Aydöner'in tahliye taleplerinin ardından duruşma savcısı ara mütlaasını sundu. Savcı, Aydöner'in sağlık sorunları da göz önüne alınarak tahliyesini talep etti. Bahçetepe'nin 16 aylık tutukluluğunun ise "kuvvetli suç şüphesi" gerekçesiyle devamını istedi.

Savcının talebinin değerlendirilmesi üzere duruşmaya ara verildi.

Aranın ardından heyet,  Aydöner'in tahliyesine karar verdiğini duyurdu. Bahçetepe'nin tutukluluğu ise devam edecek.

Ayrıca bilirkişi raporunun pazartesi günü dosyaya ekleneceği ve duruşma savcının raporun gelmesinin ardından esasa ilişkin mütalaasını sunacağı kaydedildi.

Dolayısıyla, 27 Ekim'de görülecek olan bir sonraki duruşmada dosya, karara çıkacak.

Kaynak: ANKA
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