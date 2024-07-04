Gaziosmanpaşa Belediyesi 'Gezici Kent Lokantası' Projesini Hayata Geçirdi - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa Belediyesi 'Gezici Kent Lokantası' Projesini Hayata Geçirdi

Gaziosmanpaşa Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kent lokantalarındaki menü ve ücret tarifesiyle aynı olan 'Gezici Kent Lokantası' projesini hayata geçirdi. Gezici Kent Lokantası, sağlıklı ve uygun fiyatlı yemek imkanını vatandaşın ayağına götürmek amacıyla mobil olarak hizmet veriyor. İlk durağı Küçükköy Meydanı olan lokanta, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

04.07.2024 18:17  Güncelleme: 19:09
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Haber: Onur DURSUN-Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL)- Gaziosmanpaşa Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kent lokantalarındaki menü ve ücret tarifesiyle aynı olan "Gezici Kent Lokantası" projesini hayata geçirdi. Gezici Kent Lokantası Gaziosmanpaşa Küçükköy Meydanı'nda vatandaşla buluştu. Hizmetten yararlanan bir vatandaş, ANKA muhabirinin TÜİK'in önceki aylara göre haziran enflasyonunu daha düşük açıklamasıyla ilgili sorusu üzerine "Bana TÜİK deme şekerim çıkıyor. İntibakları yediler, emeklinin hakkını yiyorlar hiç halkını düşünmüyorlar" diye tepki gösterdi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, sağlıklı ve uygun fiyatlı yemek imkanını vatandaşın ayağına götürmek üzere 'Gezici Kent Lokantası' projesini hayata geçirdi. Mobil olarak hizmet vermek için bir araç lokantaya dönüştürüldü. Gezici Kent Lokantası'nın ilk durağı ise Küçükköy Meydanı oldu. 40 liraya 3 çeşit yemek imkanı sunulan Gezici Kent Lokantası'na vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi. Gezici Kent Lokantası'nın Gaziosmanpaşa'nın farklı noktalarında hizmet vereceği ve vatandaşların sıradaki noktaları belediyenin sosyal medya hesaplarından takip edebileceği öğrenildi.

Gezici Kent Lokantası'ndan hizmet alan vatandaşlardan Nevin Savaş "İlk defa geldik, güzel bulduk. Burada fiyatlar çok uygun dışarıda 40 liraya 1 tane yemek alamazsın. TÜİK'in açıkladığı ne ki? Hiçbir şey TÜİK'in dediği gibi değil her şey yüzde yüz artıyor TÜİK'in dediği ne ki" diye sordu.

"Bana TÜİK deme şekerim çıkıyor"

Mobil lokantadan faydalanan bir başka vatandaş ise hizmeti "Fiyatları çok uygun buluyorum. Az önce de söyledim 50 liradan 10 liram bile arttı. Ekmek, su, yoğurt yemek hepsini veriyor daha ne versin. İmamoğlu'ndan önce böyle bir şey yapan olmadı. Halkını bu kadar düşündüğü için kendisine çok teşekkür ediyoruz" şeklinde değerlendirdi. Emekli olduğunu belirten vatandaş, ANKA muhabirinin TÜİK'in önceki aylara göre Haziran enflasyonu rakamını daha düşük açıklamasını sorması üzerine "Bana TÜİK deme şekerim çıkıyor. İntibakları yediler, emeklinin hakkını yiyorlar hiç halkını düşünmüyorlar. Bak İmamoğlu yiyeceğini bile düşünüyor. Kendisini bunun için seçtik pişman değilim yine seçerim" dedi.

"Ek iş yapmasak geçinemeyiz"

Geçinmek için evde ek iş yaptıklarını dile getiren Sevgi Önem de "Burada fiyatlar uygun. Eşim emekli. Evimiz olmasına rağmen ucu ucuna geçiniyoruz. Kardeşim çıktı şu anda pazarda taze fasulyenin kilosu 100 liraymış. O da 'ne enflasyon düşmesi yalan' dedi. Hepsi yalan, enflasyon düşmedi daha da tavan yaptı. Emekli maaşıyla geçinemiyoruz eşim evde kırtasiye malzemesi yapıyor. Evde ek iş yapıyoruz yani yapmasak hiç geçinemeyiz. Elektrik fahiş fiyatlarda, verginin vergisini veriyoruz bir sürü ıvır zıvır var. Eşim şu an 11 küsur alıyor ama 15 sene önce eşimin aylığı asgari ücretti. Emeklinin şu an asgari ücret alması gerekiyor. Vermeye vermeye eridi maaşlar. Çevremdeki herkes bunu söylüyor maaşlarımız eridi" ifadelerini kullandı.

"Enflasyonun düşmesi yalan, kıt kanaat geçiniyoruz"

Gülsüm Kapıcı isimli vatandaş "Kent lokantasının gezici ayağıymış. 40 lira yani fiyatlar çok uygun, mutlu olduk. Fiyatlar dışarıya göre çok daha iyi. Aralık ayından sonra aldığımız maaşlarla giderlerimiz arasında çok büyük bir fark olacağını düşünüyorum. Daha kötüye mi gidiyoruz daha geriye mi gidiyoruz bunun kararını siz verin" derken; Sacit Sarı da "Bu da bir yardımdır Allah razı olsun. Fiyatlar dışarı göre çok çok ucuz. Emekliyim ben emekli maaşı çok az. Allah'a şükür evimiz var ama kira vermediğimiz halde yine de zorlanıyoruz. Enflasyonun düşmesi yalan. Hiçbir şey alamıyoruz, kıt kanaat geçiniyoruz. Millet 5 çeşit alabiliyorsa ben 1 çeşit meyve alabiliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa Belediyesi 'Gezici Kent Lokantası' Projesini Hayata Geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa Belediyesi 'Gezici Kent Lokantası' Projesini Hayata Geçirdi - Son Dakika
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