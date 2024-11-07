Gaziosmanpaşa\'da 30 Milyon TL İkramiye Çıktı

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3 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde, İstanbul Gaziosmanpaşa'dan oynayarak 6 bilen talihli, 30 milyon 42 bin 645 TL ikramiye kazandı. Büyük ikramiye; 4, 16, 31, 33, 35, 45 sayılarına isabet etti. Çekiliş sonrası kazanan ikramiyenin çıktığı bayide yoğunluk arttı. Yıldırım Bayii'nin işletmecisi Nihat Yıldırım, "Bayi olarak ilk kez büyük ikramiye veriyoruz. İlk kez 30 milyon liralık ikramiyenin bizim bayimizden çıkmasının üzerimizde heyecanı var. Kazanan kişiyi henüz öğrenemedik, kendisi açıklamadı ama bize çıkmış kadar mutluyum. 309 milyon TL'lik ödülün üstüne bizim de 30 milyon TL'lik ikramiye vermemiz satışları etkiledi. Müşterilerimize oynamalarını ve şanslarını artırmalarını tavsiye ediyorum. İnsanların şansı olmaktan mutluyuz" dedi.

Süper Loto çekilişinin kazananı belli oldu. 3 Kasım Pazar günü gerçekleşen çekilişte 30 milyon liralık ikramiye Gaziosmanpaşa'da bulunan Yıldırım Bayii'ne çıktı. Büyük ikramiye; 4, 16, 31, 33, 35, 45 sayılarına isabet etti. Yıldırım Bayii'nde ikramiye sonrasında yoğunluk arttı. 22 Ekim'de gerçekleşen çekilişte bir talihliye çıkan 309 milyon 155 bin 829 TL'lik ikramiye, bugüne kadar Süper Loto tarihinde çıkan en büyük ikramiye olmuştu. Süper Loto; salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü 21.30'da çekiliyor. Süper Loto çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından açıklanıyor.

'UZUN ZAMAN SONRA KAZANDIRMAKTAN MUTLUYUZ, İNŞALLAH BU BİR BAŞLANGIÇ OLUR'

30 milyon TL'lik ikramiyenin çıktığı bayinin işletmecisi Nihat Yıldırım, kazanan kişinin bayiye henüz gelmediğini belirterek "Bayi olarak ilk kez büyük ikramiye veriyoruz. Uzun yıllardır ticaret yapıyoruz. İlk kez 30 milyon liralık ikramiyenin bizim bayimizden çıkmasının üzerimizde heyecanı var. Kazanan kişiyi henüz öğrenemedik, kendisi açıklamadı ama bize çıkmış kadar mutluyum. Kazananların tekrarı olursa bizim için de iyi olur, mutlu oluruz. 30 yıllık bir işetmeyiz, 1990'lardan beri bu mesleği yapıyoruz. Süper Loto oyunları olarak da 25 yıldır çalışıyoruz. Bu mahallenin en eskisiyiz. Alt kategorilerde birçok ikramiye verdik. En büyüğünü ilk kez veriyoruz. Her gün oyun oynamaya gelenler var. En yoğun olduğumuz günler büyük ikramiyeye yakın günlerdir. Özellikle hafta sonları yoğun geçiyor. Bu kadar büyük ödüller kazanılması insanları bize çekiyor. 30 milyon TL'lik ödülden sonra müşteri yoğunluğumuz oldu. Herkes bize gelip soruyor, verdiniz mi diye, biz de verdiğimizi söylüyoruz. Satışlarımızda da artış sağladı. İkramiye kazanılması bizi de etkiledi. Yakın zamanda bölgemizde büyük ikramiye verilmiş. 309 milyon TL'lik ödülün üstüne bizim de 30 milyon TL'lik ikramiye vermemiz satışları etkiledi. İkramiye konusunda şanslı bölgelerimiz var. Müşterilerimize oynamalarını ve şanslarını artırmalarını tavsiye ediyorum. Oynadıkça kazanan insanlar var. İnsanların şansı olmaktan mutluyuz. Uzun zaman sonra kazandırmaktan mutluyuz, inşallah bu bir başlangıç olur. İlerleyen zamanlarda daha çok ikramiye vermek isteriz" dedi.

'GELEN MÜŞTERİ SAYISI VE TALEP ARTTI'

25 yıldır bayiyi işlettiğini söyleyen Ramazan Yıldırım ise "İkramiyeyi kendi mahallemizden birisine vermekten mutlu oldum. Bizim bayimizdeki makineden çıktı. Allah çıkan kişiye güle güle kullanmayı nasip etsin. 25 senedir birçok ikramiye verdik. Hep 4-5 milyonluktu. İlk kez bu kadar büyük bir ikramiye verdik, çıkacağına inanmayan kişiler vardı. 30 milyon lira çıktığını görenler inanmaya başladı. Gelen müşteri sayısı ve talep arttı. Mahalledekiler de bayimizden çıkmasına mutlu oldu. İkramiye kime çıktı diye herkes merak ediyor. Biz de kime çıktığını merak ediyoruz. Kazanan kişi kendini saklıyor çünkü çıkan para küçük bir para değil. İnsanlar belki bana da çıkar diye düşünerek, gelmeye başladı. Talep arttı" diye konuştu.

'İKRAMİYE, BİZİM MAHALLEMİZİN BAYİSİNDEN ÇIKTIĞI İÇİN SEVİNÇLİYİZ'

Oyun oynayanlardan Abidin Çelebi de "Ben de ara sıra Süper Loto oynuyorum. İkramiye, bizim mahallemizin bayisinden çıktığı için sevinçliyiz. Umarım bir gün bize de çıkar. 30 milyon bana çıksaydı önce kendime bir ev ve araba alırdım. Ardından işimi değiştirip, yeni bir iş kurardım. İhtiyaç sahiplerine yardımcı olurdum. Buna vesile olan bayiyi de unutmazdım" ifadelerini kullandı.

'BÜYÜK İKRAMİYE BANA ÇIKSAYDI EĞİTİMİM İÇİN HARCARDIM'

Bayiye gelen Efsun Çiçek ise "Ailem için bu parayı kullanırdım. Ailemle güzel bir iş yeri kurup, ticaret yapmak isterdik. Umarım bize de çıkar. Kirada oturuyoruz. Güzel bir ev almak isterdim. Sonra kendimize iş kurmak isterdim. Babam her zaman Süper Loto oynuyor. Hatta yılbaşı zamanı da oyunlar oynuyor. Bizim için de Milli Piyango çekiyor. Bir türlü çıkmadı inşallah bu kez bize de çıkar. 30 milyon liralık ikramiye kime çıktıysa parayı güzel kullanacağını umuyorum" dedi.