Gaziosmanpaşa'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Gaziosmanpaşa'da kız kardeşinin yanında gördüğü kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.
Karadeniz Mahallesi'nde gece saatlerinde, S.K. ile yolda karşılaştığı kız kardeşinin yanındaki Murat Yaşar (25) arasında tartışma çıktı. S.K, Yaşar'ı sağ ve sol bacağından bıçakla yaraladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yaşar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli S.K'yi gözaltına aldı.
Öte yandan yaşanan kavga anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
