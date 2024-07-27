Gaziosmanpaşa'da düğünde PKK/KCK propagandası yapan 13 kişi gözaltına alındı

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(İSTANBUL) - Gaziosmanpaşa'da bir düğünde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 13 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince, sosyal medyaya yansıyan ve Gaziosmanpaşa'da gerçekleştiği tespit edilen bir düğünde, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünü övücü/destekleyici şarkılar eşliğinde terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

13 kişi yakalandı

İstanbul'daki 7 ilçede düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise şüphelilere ait dijital materyallere el konulduğu belirtildi.