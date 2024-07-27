Gaziosmanpaşa'da düğünde PKK/KCK propagandası yapan 13 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gaziosmanpaşa'da düğünde PKK/KCK propagandası yapan 13 kişi gözaltına alındı

Geniş Video İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa'da gerçekleştiği tespit edilen bir düğünde PKK/KCK terör örgütünü övücü/destekleyici şarkılar eşliğinde propaganda yaptığı iddia edilen 13 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonlar sonucunda şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.

27.07.2024 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Gaziosmanpaşa'da bir düğünde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 13 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince, sosyal medyaya yansıyan ve Gaziosmanpaşa'da gerçekleştiği tespit edilen bir düğünde, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünü övücü/destekleyici şarkılar eşliğinde terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

13 kişi yakalandı

İstanbul'daki 7 ilçede düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise şüphelilere ait dijital materyallere el konulduğu belirtildi.

Kaynak: ANKA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa, Operasyon, İstanbul, Kck, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da düğünde PKK/KCK propagandası yapan 13 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:48 Ünlü şarkıcı Safiye Soyman’ın oğlu hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın oğlu hayatını kaybetti
14:41 Özel harekatçıydı şimdi şeyh Tarikatta istismar edilen kadından kan donduran sözler Özel harekatçıydı şimdi şeyh! Tarikatta istismar edilen kadından kan donduran sözler
14:14 İsrail savaş uçakları Gazze’deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü İsrail savaş uçakları Gazze'deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü
13:59 İran’da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi
12:51 Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda Avrupalılar da sessiz kalmadı Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda! Avrupalılar da sessiz kalmadı
13:37 Kadir Ezildi’yi yıllar önce terk eden babası ortaya çıktı Hakkındaki yorumlara isyan etti Kadir Ezildi'yi yıllar önce terk eden babası ortaya çıktı! Hakkındaki yorumlara isyan etti
11:44 Gazeteci Hayley Matthews, demans olan annesinin banka hesaplarından 120.000 sterlin çaldığını itiraf etti Gazeteci Hayley Matthews, demans olan annesinin banka hesaplarından 120.000 sterlin çaldığını itiraf etti
11:04 Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi
11:03 Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı Ünlü markaya ’’İşten çıkarın’’ çağrısı Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı! Ünlü markaya ''İşten çıkarın'' çağrısı
10:57 İsrail, Gazze’de Filistinliler için “güvenli“ ilan ettiği bölgenin derhal boşaltılmasını istedi İsrail, Gazze'de Filistinliler için "güvenli" ilan ettiği bölgenin derhal boşaltılmasını istedi
10:55 Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti
10:53 ABD’de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı ABD'de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı
10:48 Bursa’da yollar dereye, merdivenler şelaleye döndü Bursa'da yollar dereye, merdivenler şelaleye döndü
10:36 ABD’de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu ABD'de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu
09:58 Binanın demirbaşını sırtlayıp götürdü Kapıdan içeri girenler neye uğradığını şaşırdı Binanın demirbaşını sırtlayıp götürdü! Kapıdan içeri girenler neye uğradığını şaşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2024 15:21:55. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da düğünde PKK/KCK propagandası yapan 13 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement