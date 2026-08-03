Gaziosmanpaşa'da Gecekonduda Yangın: 2 Ev Hasar Gördü

Gaziosmanpaşa'da bir gecekonduda çıkan ve bitişikteki diğer gecekonduya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yenimahalle Mahallesi 602. Sokak'taki bir gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikte bulunan başka bir gecekonduya da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 gecekonduda hasar oluştu.

Yapıların yaklaşık 3 yıldır boş olduğu öğrenildi.