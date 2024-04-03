EDDA SÖNMEZ
İstanbul Gaziosmanpaşa'da yerel seçim yarışını ikinci sırada tamamlayan AKP'li adayın itirazı üzerine başlayan yeniden sayım devam ederken, İlçe Seçim Kurulu önünde zaman zaman gerginlik, itiş kakış yaşandı. O anlar amatör kameraya yansdı, AKP'liler "Recep Tayyip Erdoğan" diye, seçim yarışını önde bitiren CHP adayı Hakan Bahçetepe'yi destekleyenler ise "Hakan Başkanla Tam yol ileri" diye slogan attı.
Yerel seçimlerde itiraz sürecinin gergin geçtiği ilçelerden biri Gaziosmanpaşa oldu. İlk sonuçlara göre, ilçede seçimleri yüzde 40.47 oyla CHP adayı Hakan Bahçetepe, yüzde 40.01 oy alan AKP adayı Hasan Tahsin Usta'nın önünde bitirdi. Ancak, AKP yöneticileri Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu'na başvurarak geçersiz oylarla dahil bütün oyların yeniden sayımını istedi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve diğer yöneticiler "siyasi baskı" iddiasını dile getirirken, partililer zaman zaman karşı karşıya geldi.
Seçim kurulu binası önünde toplanan CHP'liler içeri girmeye çalışırken engellemelerle karşılaştı. Bu sırada bazı, arbede yaşandı, itiş kakış oldu. AKP'liler "Recep Tayyip Erdoğan" diye, CHP'liler ise "Hakan Başkanla Tam yol ileri", "Direne direne kazanacağız" diye slogan attı. Araya polis girerken gerginlik yatıştırıldı.
ÖZGÜR ÇELİK'TEN YENİ AÇIKLAMA
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de itiraz süreciyle yine bir açıklama yaptı. Çelik, " Bahçelievler'de seçim kurulu, rakip siyasi partinin önde çıktığımız meclis üyeliği seçimine itirazını kabul etti, belediye başkanlığı seçimine bizim itirazımızı reddetti. Bunun adı çifte standarttır! Tıpkı Gaziosmanpaşa'da yeniden sayım kararı alınıp, Ümraniye'de Fatih'te itirazlarımızın reddedilmesi gibi! Bahçelievler'de meclis üyeliği yeniden sayımında sayılan 5 sandıkta +1 oy hanemize yazıldı" dedi.
Son Dakika › Güncel › Gaziosmanpaşa'da Gerginlik Anları Amatör Kameraya Yansıdı - Son Dakika
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