Gaziosmanpaşa'da İşçilere Yüzde 40 Zam

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Gaziosmanpaşa Belediyesi Meclis Toplantısı'nda, görüşmeleri devam eden toplu iş sözleşmesinde işçilere verilecek zamlar gündeme geldi.

Kasım ayı toplantısının ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Erdoğan Yıldırım Özçelik'in başkanlığında belediye binasında yapıldı.

Toplantıda konuşan AK Parti'li Meclis Üyesi Mustafa Koral, ilçede 1994 yılından bugüne kadar işçilerin herhangi bir grevi olmadığını söyledi.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasını beklediklerini belirten Koral, "Bugün anlaşma sağlanmazsa işçiler greve gideceklerini söylemiş. Toplu iş sözleşmesinin temmuz ayında olması gerekiyordu ama bugüne, son dakikaya kaldı. İnşallah işçilerimiz ve ilçemiz adına güzel bir sonuç olur. Müjdeyi yetkililerden bekliyoruz. Bu işin çözüme kavuşmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

"İnşallah grev olmadan işçilerimiz güzel bir zam alır"

AK Parti'li Meclis Üyesi Turgay Aşık, işçiler ve ilçe için grev olmadan sürecin sona ermesini beklediklerini dile getirdi.

Aşık, geçen ay 2025 yılı bütçesinin toplam 5 milyar 200 bin lira olarak meclisten geçtiğini aktararak, şöyle devam etti:

"AK Parti grubu olarak buna 'evet' dedik. Bütçede yüzde 36 artış oldu. Bunun içinde Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verilen miktar, bütçenin yaklaşık yüzde 50'sini oluşturmaktadır. Bir önceki yıla göre yüzde 125 artış yapıldı. İşçilere bu oranda zam yapılacak mı? Bu oranda zam yapılmayacağını biliyorum. En azından yarısı kadar yapılmasını temenni ediyorum. İnşallah grev olmadan işçilerimiz güzel bir zam alır."

Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Topaloğlu ise Destek Hizmetleri ile Yerel Hizmetler Müdürlüğünü birleştirdiklerini dile getirerek, "Bu müdürlükler tek çatı altında hizmetlerine devam edecek. Bütçe artışının o oranda olmasının en büyük sebebi budur." ifadelerini kullandı.

İşçilere verilecek zamlar açıklandı

Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Kıdık da toplu iş sözleşmesi sürecini bitirdiklerini söyledi.

Kıdık, "İşçi kardeşlerimizin mutlu olabileceği, güzel bir oranda sözleşme imzaladık. Yüzde 40 oranında bir zam oranı belirledik." bilgisini verdi.