Gaziosmanpaşa\'da Kaldırım Kavgası

GAZİOSMANPAŞA'da bazı esnaflar ile kaldırım işgali yaptıkları gerekçesiyle kendilerini uyaran zabıta ekipleri arasında kavga çıktı. Arbede de polis ekipleri tarafları ayırdı. Yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, 24 Temmuz Cuma günü akşam saatlerinde Karadeniz Mahallesi Menderes Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, denetim yapan zabıta ekipleri çevredeki bazı esnafları kaldırım işgali yaptıkları gerekçesiyle uyardı. Bunun üzerine taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli ve yumruklu kavga dönüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırdı. Yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.