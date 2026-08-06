Gaziosmanpaşa'da Kargo Aracından Paket Çalındı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da Kargo Aracından Paket Çalındı

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Şüpheli, kargo aracından tost makinesi çalarak kaçtı. Kurye, güvenlik kameralarını inceledi.

Gaziosmanpaşa'da bir şüphelinin kargo aracından paket çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Karayolları Mahallesi 617. Sokak'taki bir binanın önünde aracını park eden kargo çalışanı Yasin Akarsu, burada ikamet eden kişinin kargosunu teslim etmek üzere binaya girdi.

Bu sırada kimliği belirsiz bir şüpheli, hafif ticari araçtan içerisinde tost makinesi bulunan paketi alarak kaçtı.

Bina sakinlerinin uyarısı üzerine aracının yanına gelen Akarsu, şüphelinin peşine düştü. Bir süre şüphelinin kaçtığı güzergahı takip eden Akarsu, zanlıyı bulamayınca geri döndü.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini izleyen Akarsu, daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Şüphelinin araçtan paketi aldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Akarsu, gazetecilere yaptığı açıklamada, gün içinde kargo dağıtımı yaptığını belirterek, kargoların fazla olması nedeniyle teslimatları iki seferde yapmak istediğini söyledi.

İlk teslimatı gerçekleştirdiğini, ikinci kez binaya yöneldiği sırada şüphelinin aracın bagaj kapağının açık olduğunu gördüğünü söyleyen Akarsu, zanlının tost makinesini alarak kaçtığını ifade etti.

Akarsu, "Bana sağ olsun komşu ablalar seslendiler, paketini çaldılar arabadan diye. Ben de gittim, peşinden yakalayamadım." dedi.

Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da Kargo Aracından Paket Çalındı - Son Dakika

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