Gaziosmanpaşa'da Kültür Evi Tartışması - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da Kültür Evi Tartışması

Gaziosmanpaşa Meclisi'nde Turhan Selçuk'un isminin kültür evine verilmesi eleştirildi.

09.01.2025 16:52
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Gaziosmanpaşa Belediyesi Meclisinde, karikatürist Turhan Selçuk'un adının, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açılışını yaptığı kültür evine verilmesi eleştirildi.

Gaziosmanpaşa Belediyesinin ocak ayı toplantısının ikinci oturumu, Meclis 1. Başkan Vekili Erdoğan Yıldırım Özçelik'in başkanlığında belediye binasında yapıldı.

Toplantıda konuşan AK Parti'li Meclis Üyesi Zeynep Vurmaz Yiğit, Kadıköy'de açılan kültür evine karikatürist Turhan Selçuk'un isminin verilmesine tepki gösterdi.

Yiğit, yeni yılın ilk haftasına milleti derinden üzen, rahatsız eden bir gündemle girdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından şöyle bir paylaşım yaptı. 'Türk karikatürünün usta ismi Turhan Selçuk'un eşsiz mirası, İBB Turhan Selçuk Kültür Evi'nde hayat buluyor...' Son zamanlarda biliyorsunuz karikatürleriyle başörtülü kadınlara hakaret eden, hepinizden özür diliyorum 'Türbanlı domuz, Avrupa Birliği yolunda' diyerek başörtülü kadınları aşağılayan Turhan Selçuk'a CHPli İBB Başkanı sahip çıktı ve adına açılan kültür evinin açılışına katıldı. Hiç şaşırmadık. Çünkü daha önce de biliyoruz ki Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi CHP Genel Başkanının yanına oturtularak onurlandırılmıştı. Milleti üzen bu olaylar devam ediyor. CHP sanat adı altına başkalarına hakaret etmeyi çok iyi biliyor ve bunu alışkanlık haline getirdi. Bu şekilde davranan kişinin açtığı kuruma biz kültür evi demiyoruz, küfür evi diyoruz. İBB Başkanının bu açılışa katılmasını kınıyorum. Milletin değerlerine ve kadınlarımızın başörtüsüne saygı duyulmasını diliyorum."

CHP Grup Başkan Vekili Bülent Kıdık ta AK Parti'li Yiğit'in eleştiri dozunu kaçırdığını belirterek, "AK Parti'li hanımefendinin 'küfür evi' hitabını doğru bulmuyorum. Çünkü bazı noktalarda hassas durumlarımız vardır. Dikkat edilmemiş olabilir ama bir genelleme yapıp kültür evine küfür evi noktasında bir cümle kurmasını çok doğru bulmuyorum." şeklinde konuştu.

Bunun üzerine tekrar söz alan Yiğit, CHP grubundan kınama beklediklerini ifade ederek, "Hem türbanlı hem domuz kelimesini zikreden ve bir karikatür çizen, başörtülü kadına 'Türbanlı domuz Avrupa Birliği yolunda' diyerek kadınlara hakaret eden bir kişiyle ilgili kınama yapmanızı beklerdim. Dolayısıyla biz domuzu küfür olarak biliyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkan Vekili Eray Karadeniz ise meclis toplantı kayıtlarının belediye meclisinde karar alınmasına rağmen yayımlanmadığını dile getirerek, vatandaşların mecliste konuşulanları öğrenme hakkı olduğunu söyledi.

Karadeniz, meclis kayıtlarının yayımlanmasına ilişkin alınan kararın uygulanmasını istedi.

Kaynak: AA

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