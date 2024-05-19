Gaziosmanpaşa'da Motosikletli Çocuğa Çarptı ve Kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gaziosmanpaşa'da Motosikletli Çocuğa Çarptı ve Kaçtı

Gaziosmanpaşa\'da Motosikletli Çocuğa Çarptı ve Kaçtı

Gaziosmanpaşa'da, bir motosikletlinin yaya geçidinden annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarpıp kaçması araç kamerasınca kaydedildi. Çocuk hastaneye kaldırıldı ve motosikletliyi yakalamak için polis çalışma başlattı.

19.05.2024 18:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziosmanpaşa'da, bir motosikletlinin yaya geçidinden annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarpıp kaçması araç kamerasınca kaydedildi.

Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda, yeşil ışığın yanmasıyla annesi Hayriye Aydoğdu'nun yanından ayrılıp yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan 6 yaşındaki Emir Asaf'a hızla giden motosikletli çarptı.

Çarpmanın etkisiyle çocuk yere savruldu, motosikletli durmadan olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Emir Asaf'ın omzunda kırık oluştuğu ve çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi.

Çocuğun akrabası Fatih Demir, AA muhabirine, yolun karşısına geçmeye çalışırken kazayı görüp yardıma koştuğunu söyledi.

Emir'in, annesiyle alışveriş merkezine giderken yayalar için yeşil ışığın yanmasıyla yolun karşısına geçmeye çalıştığını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Kırmızı ışık yanmasına rağmen süratli bir şekilde gelen motosiklet sürücüsü, Emir Asaf'a çarpıp kaçtı. Motorcunun bulunmasını istiyoruz. Çarpıp kaçması bizi çok üzdü. Biz de bu işin peşine düştük, gerekli mercilere şikayetçi olduk. Duyarlı vatandaşlardan ve motor sürücüsünü tanıyanların bize ulaşmasını rica ediyoruz. Özellikle motorculardan bu konuda yardımcı olmalarını istiyoruz."

Polis ekipleri, kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa, Motosiklet, Çocuk, Güvenlik, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da Motosikletli Çocuğa Çarptı ve Kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:02 Şampiyonluk son haftaya kaldı Fenerbahçe, Galatasaray’ı deplasmanda 1-0 yendi Şampiyonluk son haftaya kaldı! Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendi
20:30 Tahran, yardım için Ankara’nın kapısını çaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız Tahran, yardım için Ankara'nın kapısını çaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız
19:25 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin, düşen helikopterde çekilen son görüntüleri ortaya çıktı İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin, düşen helikopterde çekilen son görüntüleri ortaya çıktı
18:00 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopter kazasından önceki son sözleri oldukça manidar İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasından önceki son sözleri oldukça manidar
16:31 İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kaza geçirdi Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor
20:49 Golden sonra Icardi sevinci İşte şampiyonluğu son haftaya taşıyan gol Golden sonra Icardi sevinci! İşte şampiyonluğu son haftaya taşıyan gol
20:30 “Bizim çocuk“ durdurulamıyor Arda Güler, bu haftayı da boş geçmedi "Bizim çocuk" durdurulamıyor! Arda Güler, bu haftayı da boş geçmedi
20:13 Machester City, üst üste 4. kez şampiyon oldu Machester City, üst üste 4. kez şampiyon oldu
20:02 Geçmişten günümüze Fenerbahçe ve Galatasaray Geçmişten günümüze Fenerbahçe ve Galatasaray
19:45 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 3’ü polis 7 kişi tutuklandı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 3'ü polis 7 kişi tutuklandı
18:37 Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi ile ilgili ABD’den ilk açıklama Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi ile ilgili ABD'den ilk açıklama
17:46 Başrolde yine aynı isim var Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı Başrolde yine aynı isim var! Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı
17:16 İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler geldi İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler geldi
16:52 Polis olmasa kim bilir neler olurdu Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki Polis olmasa kim bilir neler olurdu! Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 21:18:40. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da Motosikletli Çocuğa Çarptı ve Kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement