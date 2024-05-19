Gaziosmanpaşa\'da Motosikletli Çocuğa Çarptı ve Kaçtı

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Gaziosmanpaşa'da, bir motosikletlinin yaya geçidinden annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarpıp kaçması araç kamerasınca kaydedildi.

Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda, yeşil ışığın yanmasıyla annesi Hayriye Aydoğdu'nun yanından ayrılıp yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan 6 yaşındaki Emir Asaf'a hızla giden motosikletli çarptı.

Çarpmanın etkisiyle çocuk yere savruldu, motosikletli durmadan olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Emir Asaf'ın omzunda kırık oluştuğu ve çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi.

Çocuğun akrabası Fatih Demir, AA muhabirine, yolun karşısına geçmeye çalışırken kazayı görüp yardıma koştuğunu söyledi.

Emir'in, annesiyle alışveriş merkezine giderken yayalar için yeşil ışığın yanmasıyla yolun karşısına geçmeye çalıştığını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Kırmızı ışık yanmasına rağmen süratli bir şekilde gelen motosiklet sürücüsü, Emir Asaf'a çarpıp kaçtı. Motorcunun bulunmasını istiyoruz. Çarpıp kaçması bizi çok üzdü. Biz de bu işin peşine düştük, gerekli mercilere şikayetçi olduk. Duyarlı vatandaşlardan ve motor sürücüsünü tanıyanların bize ulaşmasını rica ediyoruz. Özellikle motorculardan bu konuda yardımcı olmalarını istiyoruz."

Polis ekipleri, kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.