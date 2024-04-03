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Gaziosmanpaşa'da oy pusulalarının yeniden sayımı başladı

Gaziosmanpaşa\'da oy pusulalarının yeniden sayımı başladı

Gaziosmanpaşa 1, 2. ve 3. İlçe Seçim Kurullarının kararı doğrultusunda oy pusulalarının yeniden sayımı başladı. AK Parti'nin itirazları kabul edilmiş ve sayım için partililer salona alınmıştır. Seçim sonuçlarının doğru şekilde belirlenmesi için geçerli ve geçersiz oyların yeniden sayılması kararlaştırılmıştır.

03.04.2024 13:41  Güncelleme: 13:44
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Gaziosmanpaşa 1, 2. ve 3. İlçe Seçim Kurullarının, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin aldığı karar doğrultusunda oy pusulalarının yeniden sayımına başlandı.

AK Parti'nin, belediye başkanlığı seçim sonuçlarına yaptığı itirazların kabul edilmesinin ardından partililer sayıma katılmak için Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nin önünde toplandı.

Polis ekiplerinin, girişleri bariyerlerle kapattığı merkeze gerekli izni olanlar dışında kimse alınmadı.

Partileri tarafından ismi bildirilen kişiler kimlik kontrolü yapıldıktan sonra sayımı tribünden izlemek üzere salona girdi.

Sayımın ardından farklı sonuç tespit edilen seçim torbaları için düzenlenen tutanaklar Seçim Bilişim Sistemi'ne işlenecek.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Seçim İşleri Başkanı Muammer Birdal, yaptığı açıklamada, Gaziosmanpaşa'da seçimlerde 800 oy fark olduğunu söyledi.

Birdal, "Ancak biz hukuki olarak bazı somut deliller elde ettik ve bununla ilgili de İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunduk. İlçe Seçim Kurulu bizi haklı gördü ve taleplerimizi kabul etti. CHP örgütü ise buna itiraz etti ve konuyu İl Seçim'e taşıdı. İl Seçim de CHP'nin itirazlarını yerinde bulmadı ve bizi haklı gördü." dedi.

Karar üzerine oy sayımı için geldiklerini dile getiren Birdal, şunları kaydetti:

"CHP örgütü şiddet uyguluyor, kavga ediyor. Mahkeme kararını uygulatmamaya çalışıyor. Görüyorsunuz arkada bize baskı yapmaya, hakimleri yıldırmaya, susturmaya çalışıyorlar. Şu anda sayım başlamış ve içeride devam ediyor. Hukukun uygulanmasını istiyoruz. Milletin iradesi sandığa nasıl girmişse, öyle çıkmasını istiyoruz. Hukuksuz bir uygulamayı hukuka aykırı hareketle, şiddetle bu olayı söndürmeye çalışıyorlar. İnşallah hukukun uygulanmasını sağlamaya çalışacağız."

İtirazlar kabul edilmişti

AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir, seçim sonuçlarına ilişkin Gaziosmanpaşa 1, 2. ve 3. İlçe Seçim Kurullarına ayrı ayrı itiraz dilekçeleri sunmuş, bazı oyların geçerli olmasına rağmen geçersiz sayıldığını bildirerek, oy pusulalarının yeniden sayılmasını talep etmişti.

Gaziosmanpaşa 1, 2. ve 3. İlçe Seçim Kurulları tarafından incelenen dilekçeler oy çokluğuyla kabul edilerek ayrı ayrı karara bağlanmış, belediye başkanlığı seçiminde kazanan aday ve ikinci aday arasındaki oy farkının yaklaşık 10 katı kadar geçersiz oy sayısı olduğu belirtilmişti.

Seçim sonuçlarının tam ve doğru şekilde belirlenmesi için Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı seçimi yönünden geçerli ve geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verilmişti.

Karar üzerine CHP'nin İl Seçim Kuruluna yaptığı itiraz reddedilmişti.

Kaynak: AA

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