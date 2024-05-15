Gaziosmanpaşa'da Tehlikeli Motosiklet Sürücüsüne Yüksek Cezai İşlem - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da Tehlikeli Motosiklet Sürücüsüne Yüksek Cezai İşlem

Gaziosmanpaşa\'da Tehlikeli Motosiklet Sürücüsüne Yüksek Cezai İşlem

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa'da motosikletle trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir sürücünün görüntülerini sosyal medyada tespit etti. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'na göre 5 bin 82 lira para cezası kesildi ve hakkında işlem başlatıldı.

15.05.2024 17:29
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Gaziosmanpaşa'da, motosikletle trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 5 bin 82 lira ceza uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa'da motosikletle yapılan hareketlere ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine inceleme başlattı.

Olayın, Merkez Mahallesi Salihpaşa Caddesi'nde M.B.Ö. (21) tarafından gerçekleştirildiğini tespit eden ekipler, yakaladıkları sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 5 bin 82 lira para cezası kesti.

Hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan işlem başlatılan sürücü, adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da Tehlikeli Motosiklet Sürücüsüne Yüksek Cezai İşlem - Son Dakika
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