Gaziosmanpaşa'da trafikte yol verme nedeniyle araçla önünü kestikleri sürücüyü darbeden 3 kişi tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "3 kişi kendisine korna çaldığı gerekçesiyle 1 otomobil sürücüsünü darbetti" başlığıyla sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemede, 15 Eylül'de Mevlana Mahallesi Hekimsuyu Caddesi'nde aynı araçla ilerleyen 3 kişinin, yol verme nedeniyle tartıştıkları sürücü A.B'nin (25) aracının önünü kestikleri, sürücüyü darbettikten sonra olay yerinden ayrıldığını belirlendi.
Ekipler, kimliklerini belirledikleri şüpheliler U.B.E. (19), U.B.E. (24) ve H.T'yi (20) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Gaziosmanpaşa'da Trafik Tartışması: 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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