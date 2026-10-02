Gaziosmanpaşa davasında Bahçetepe tahliye istedi, Aktaş\'ı tanımadığını söyledi

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddiasıyla yürütülen soruşturmadan ayrılan Gaziosmanpaşa Belediyesi dosyasının ikinci duruşması İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ile cezaevinde geçirdiği rahatsızlık sonucu felç geçiren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy'un da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılandığı davada, Bahçetepe ve eski CHP PM Üyesi Baki Aydöner tahliyelerini talep etti. Bahçetepe, "Aziz İhsan Aktaş'ı tanımıyorum. İsmini ilk defa Ocak 2025'te Twitter'dan öğrendim" dedi.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşma yaklaşık 1 saat 30 dakikalık gecikmeyle başladı. Tutuklu sanıklar Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ile eski CHP PM Üyesi Baki Aydöner duruşmaya katıldı.

Dosyada Bahçetepe ve Aydöner tutuklu yargılanırken; etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın yanı sıra Aziz Lal, Gözde Bahçetepe, Gürkan Dölekli, Özer Ayık, Seza Büyükçulha ile önceki duruşmada tahliye edilen Erdal Celal Aksoy tutuksuz yargılanıyor.

BİLİRKİŞİ RAPORU HALA DOSYAYA GİRMEDİ

Mahkeme Başkanı, ilk duruşmada giderilmesi istenen bazı eksikliklerin tamamlandığını ancak bilirkişi raporunun henüz mahkemeye ulaşmadığını belirterek, raporun duruşma arasında dosyaya eklenmesinin bekleneceğini söyledi.

Avukatların salon kapasitesinin yetersiz olduğuna ilişkin itirazları üzerine Mahkeme Başkanı, karar duruşmasının büyük salonda yapılacağını belirtti.

AYDÖNER: "ALAKAM OLMADIĞI HALDE 16 AYDIR TUTUKLUYUM"

İlk olarak tutuklu sanık Baki Aydöner kürsüye gelerek beyanda bulundu. Önceki duruşmada ayrıntılı savunma yaptığını anımsatan Aydöner, Aziz İhsan Aktaş'tan para almadığını belirterek tahliyesini istedi. Aydöner, "Ben Aziz İhsan Aktaş'tan para almadım. İçine girmediğim bir şeyden dolayı 16 aydır tutukluyum. Alakam olmadığı halde tutuklu yargılanıyorum. Ben neyi karartacağım, nereye kaçacağım? Sağlığıma da kavuşabilmek için tahliyemi talep ediyorum" dedi.

BAHÇETEPE: "İSMİNİ DAHİ BİLMEDİĞİM AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN BEYANI ÜZERİNE 16 AYDIR CEZAEVİNDEYİM"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe de tahliye talebine ilişkin beyanda bulundu. 16 aydır tutuklu olduğunu belirten Bahçetepe, "İsmini dahi bilmediğim Aziz İhsan Aktaş'ın beyanı üzerine 16 aydır cezaevindeyim. Hayatımın en onurlu 16 ayını cezaevinde geçirdiğimi de belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

İlk duruşmada tutukluluğunun devamına karar verilmesinin ardından cezaevinde iddianameyi yeniden okuduğunu söyleyen Bahçetepe, hakkında somut delil ve mağdur beyanı bulunmadığını savundu. Bahçetepe, "Kendime şu soruyu soruyorum; bırakın somut delili, kuvvetli suç şüphesini, hakkımda bir tek mağdur beyanı bile yok. Belediye başkanlığı dönemimizde ne beklettiğimiz ne hızlandırdığımız hiçbir işlem yoktur" dedi.

BAHÇETEPE: "1 MAYIS NEDENİYLE ŞANTİYEDEYDİK, YANIMDA AKP'Lİ MECLİS ÜYESİ DE VARDI"

Bahçetepe, dosyadaki baz kayıtlarına ilişkin de şunları söyledi:

"Ben Türk Ceza Kanunu'na göre 'fail' olamıyorum ama 'fail' olamadığım dosyada 16 aydır cezaevindeyim. Tarafıma isnat edilen baz kayıtları ile ilgili de 1 Mayıs'ta İşçi Bayramı'nı kutlamak için şantiyeye gitmiştim. Yanımda AKP'li meclis üyesi de var, onun da baz kaydı aynı yerde. Bunların ispatıyla ilgili bir şüphe varsa lütfen o kişilerin benimle bazı var mı yok mu bakın. 'Sıfır metre baz' kadar saçma bir şey yok. Yanımda AKP'li meclis üyesi de var ama bana suçlama var."

"AZİZ İHSAN AKTAŞ'I TANIMIYORUM"

Aziz İhsan Aktaş'ı tanımadığını söyleyen Bahçetepe, "İsmini ilk defa Ocak 2025'te Twitter'dan öğrendim. Bir dakikalığına kendinizi benim yerime koysanız… Dünyada böyle insanların yaşadığından dahi haberdar değilim. Mağduriyetimin giderilmesini sizlerden talep ediyorum" dedi.

Bahçetepe'nin ardından avukatların beyanlarına geçildi. Bahçetepe'nin avukatları, dosyada karartılabilecek bir delil ve kaçma şüphesinin bulunmadığını savunarak müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Avukatlar, mahkemenin tutukluluğun devamına karar vermesi halinde "kuvvetli suç şüphesi", "delil karartma" ve "kaçma şüphesi" gerekçelerinin somutlaştırılmasını istedi.

Duruşma, avukat beyanlarıyla devam ediyor.