Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için ekipler çalışma başlattı.
Berebucak Mahallesi'nde öğlen saatlerinde Suriye uyruklu 2 yaşındaki Esil Mustafa'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve İHH arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, bölgede yaptıkları arama çalışmasına rağmen kız çocuğunun izine rastlayamadı.
Bölgede arama çalışması devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Gazipaşa'da 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Kayboldu - Son Dakika
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