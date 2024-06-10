Gazipaşa'da TIR ile kamyon çarpışması: Kamyon sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gazipaşa'da TIR ile kamyon çarpışması: Kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen TIR ile kamyonun çarpışması sonucu kamyon sürücüsü ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Kazanın şiddetiyle kamyonun kupa kısmı araçtan ayrılarak yola savruldu. Olay güvenlik kamerasına da yansıdı.

10.06.2024 12:57
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ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde TIR ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan kamyon sürücüsü 24 yaşındaki Özgür Şenli hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Kahyalar Mahallesi Havalimanı kavşağında meydana geldi. Alanya'dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan 27 ATS 294 plakalı TIR ile sahil yolu istikametinden D400 kara yoluna çıkan Özgür Şenli (24) idaresindeki 07 UH 118 plakalı iş makinesi yüklü kamyonla çarpıştı. Kazanın şiddetiyle kamyonun kupa kısmı araçtan ayrılarak yola savrulurken, sürücü Özgür Şenli ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Özgür Şenli götürüldüğü Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

HABER- KAMERA: GAZİPAŞA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gazipaşa'da TIR ile kamyon çarpışması: Kamyon sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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